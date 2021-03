LOT przywraca uziemione maszyny. Pierwszy taki rejs od ponad dwóch lat

Pierwszy samolot Boeing 737 MAX w barwach Polskich Linii Lotniczych LOT wrócił na europejskie niebo po ponad dwuletniej przerwie. Maszyna obsługuje środowy rejs z Warszawy do Oslo.

"O godzinie 16.45 pierwszy Boeing 737 MAX LOT-u wystartował z Warszawy, zabierając pasażerów do Oslo. Od teraz, stopniowo przywracane MAX-y będą obsługiwały wybrane kierunki europejskie w siatce połączeń LOT-u" - poinformował w komunikacie LOT.

Pierwszą linią lotniczą, która zdecydowała się na przywrócenie boeingów 737 MAX do latania był belgijski przewoźnik TUI fly. W połowie lutego maszyna pokonała trasę z Brukseli do Malagi. Był to pierwszy od 22 miesięcy komercyjny lot Boeinga 737 MAX z pasażerami w Europie.