Z kraju Polacy chętnie korzystają z płatności odroczonych. Miliardy wydane w kilka miesięcy Oprac. Alicja Skiba |

Bocheński o reportażu "Chwilówka Błaszczaka": była zupełnie inna inflacja, były zupełnie inne wskaźniki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak wynika z danych BIK, od początku raportowania usługi "kup teraz, zapłać później" (buy now, pay later; BNPL), czyli listopada 2022 r., 3,5 mln klientów skorzystało z 208 mln transakcji odroczonych. Portfel BNPL na koniec czerwca opiewał na 1,12 mld zł; było to 6,4 mln transakcji.

Ponadto, liczba i kwota transakcji rośnie, w pierwszych czterech miesiącach 2026 r. udzielono 41,5 proc. więcej transakcji na kwotę o 36 proc. większą niż w tym samym czasie 2025 r.

Cztery typy: "świadomi finansowo"

Zdaniem autorów raportu, rynek "kup teraz, zapłać później" to już nie tylko wygodny sposób płacenia, ale pokazuje zmianę w podejściu konsumentów do pieniędzy. "Osoby korzystające z BNPL różnią się między sobą - jedni dokładnie planują wydatki, inni kupują pod wpływem chwili" - uważają autorzy. Wytypowali oni cztery typy użytkowników tych płatności.

Pierwszy to "Świadomi finansowo" - mają oni planować, porównywać i kontrolować swoje wydatki. "Realizują transakcje najwyższej wartości, a ich zachowania pozostają stabilne w czasie. To także grupa z dużym udziałem nowych użytkowników (kwalifikuje się do niej 63 proc. nowych klientów), w tym osób 65+. Blisko 70 proc. pozostaje konsekwentna w swoich nawykach w skali roku, jednak część użytkowników z czasem zmienia podejście" - zauważyli autorzy raportu

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Łowcy promocji rzadziej planują

Z kolei "Impulsywni łowcy okazji" to osoby, które reagują na promocje i bieżące potrzeby, przez co rzadziej planują. "Większość utrzymuje swoje nawyki, ale część zwiększa skalę korzystania z BNPL. Aż 84,5 proc. użytkowników pozostaje wiernych swoim nawykom kredytowym, jednak część z nich zaczyna korzystać z finansowania coraz intensywniej. Średnia kwota transakcji to 726 zł" - dodali autorzy.

Pragmatycy zachowują równowagę

"Elastyczni pragmatycy" to natomiast osoby, które dostosowują decyzje do bieżącej sytuacji finansowej, choć zwykle zachowują równowagę, to część ogranicza wydatki i rezygnuje z finansowania. "Pokazują, że BNPL może wspierać zarządzanie płynnością. 82 proc. osób z tej grupy nie zmienia swojej postawy. Średnia kwota transakcji to ok. 263 zł" - wskazali autorzy.

Entuzjaści to najmłodsza grupa

Ostatnia grupa, czyli "Aktywni entuzjaści" - zdaniem BIK - intensywnie i regularnie korzystają z odroczonych płatności. "Najsilniej widać tu napięcie między kontrolą budżetu a chęcią natychmiastowej konsumpcji. To najmłodsza grupa (do 24 lat), z przewagą kobiet. Tylko niewielka część z tej grupy (niecałe 13 proc.) przechodzi do mniej intensywnych form korzystania z kredytów" - podkreślili autorzy raportu.

Zmiana zachowań konsumentów

W ocenie cytowanego w raporcie Łukasza Kamińskiego z BIK, jednym z najważniejszych wniosków badania jest ewolucja zachowań i postaw użytkowników BNPL.

"Z pozoru stabilne zachowania finansowe każdej z grup, w rzeczywistości są bardzo dynamiczne. W relatywnie krótkim czasie - już w ciągu 12 miesięcy część klientów modyfikuje swoje nawyki finansowe i przechodzi do innej grupy konsumenckiej" - zauważył Kamiński.

Dodał, że obserwuje się, iż wraz z doświadczeniem w korzystaniu z odroczonych płatności zmieniają się zachowania konsumentów. "Już nawet po kilku transakcjach osoby, które wcześniej planowały wydatki i podejmowały decyzje w sposób przemyślany, zaczynają działać bardziej impulsywnie i chętniej reagują na okazje. Ten zwrot dotyczy częściej niż co dziesiątego klienta świadomego finansowo" - zaznaczył.

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