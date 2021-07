Wojna na górze o gotówkę. Ministerstwo kontra prezydent i bank centralny

Gazeta przypomina, że Adam Glapiński, szef NBP, jest inicjatorem i patronem Rady ds. Obrotu Gotówkowego i wspiera prezydencki projekt ustawy , nakładającej na przedsiębiorców obowiązek akceptacji płatności w gotówce. Glapiński tłumaczy, że chodzi o to, żeby konsument miał zagwarantowane prawo wyboru, jak chce płacić: gotówką czy bezgotówkowo.

"Lustrzane odbicie projektu prezydenta"

"Z naszych informacji wynika, że z takich samych powodów Ministerstwo Finansów przygotowało projekt regulacji wprowadzającej obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych. Znalazł się on w pakiecie ustaw Polski Ład" - informuje "PB".

- Proponowane rozwiązanie jest lustrzanym odbiciem projektu pana prezydenta. Obie regulacje dobrze się uzupełniają i gwarantują kompletne prawo do swobodnego wyboru formy płatności — twierdzi cytowany przez gazetę Jan Sarnowski, wiceminister finansów.

Gazeta przypomina, że nie jest to nowy pomysł, a nawet mocno odgrzewany, bo już w 2016 r. Tadeusz Kościński, wtedy wiceminister rozwoju, przygotował projekt ustawy nakładającej obowiązek akceptacji płatności bezgotówkowych przez przedsiębiorców. Projekt nigdy nie opuścił rządu, mimo że kilka razy był na liście regulacji do zaakceptowania. Został chłodno przyjęty przez organizacje pracodawców, zastrzeżenia zgłaszał NBP, a na koniec rządowi stratedzy doszli do wniosku, że jest kontrowersyjny z politycznego punktu widzenia, gdyż może niepotrzebnie drażnić wyborców.