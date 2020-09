Płaszcze damskie, poczuj się luksusowo!

Słynna, polska, złota jesień jest cudowna. Złote słońce, dywan kolorowych liści i pyszne, dojrzałe owoce. Jednak minusowe temperatury dają już o sobie powoli znać. Gdy staje się coraz bardziej szaro, mglisto i zimno zaczynamy poszukiwać ciepła nie tylko w domu. To czas, kiedy zaczynamy kompletować ciepłą garderobę. W naszej szafie zaczynają królować płaszcze i kurtki. Warto zastanowić się na jaki model postawić, to on będzie naszą wizytówka przez najbliższy czas.

Wybierając okrycie na jesień i zimę, powinniśmy kierować się jego krojem, jego aspektem wizualnym, ale przede wszystkim jakością tkaniny. Płaszcz musi zapewnić nam niezbędne ciepło i komfort. Dlatego wysoka jakość tkaniny gra ogromną rolę. Najlepszym wyborem są okrycia wykonane z naturalnych tkanin. Wełna to jeden z najlepszych wyborów. Jej zalety są nieocenione. Nawet cienki płaszcz wełniany zapewni przyjemne ciepło, ponieważ tkanina wełniana jest doskonałym izolatorem. W strukturze włókna wełnianego zatrzymuje się dużo powietrza, co tworzy fantastyczną barierę.

Dodatkowo, tkanina doskonale separuje wilgoć od skóry. Jest w stanie wchłonąć jej nawet do 50 procent. Płaszcze wełniane są niezastąpione zimą. Domieszka moheru lub kaszmiru podnosi walory płaszcza, a niewielki dodatek włókna sztucznego wpływa korzystnie na komfort użytkowania. Decydując się na płaszcz bierzemy pod uwagę także krój, fason i kolor. Okrycie ma za zadanie podkreślić walory sylwetki i zatuszować jej ewentualne mankamenty.

Modele oversize oraz wiązane w pasie są idealne do każdego typu sylwetki. Fasony pudełkowe sprawdzą się przy drobnej budowie. Propozycje o długości do połowy łydki docenią wysokie kobiety, z kolei niższe mogą postawić na płaszcze do kolan.

Dominującymi odcieniami na jesień i zimę są czerń, granat, butelkowa zieleń i brązy. Swoje triumfy od kilku sezonów święci również camel. Nic nie zapowiada jego upadku, wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że na stałe wpisze się w kanony klasyki. Płaszcz w camelowym odcieniu powinien charakteryzować się także ponadczasowym krojem. Dobrze jeśli pasuje do wielu różnych stylizacji np. jednego dnia do dresu, drugiego do legginsów i grubego golfa, a w weekend do eleganckiej sukienki. Dzisiejsze trendy pozwalają na nieoczywiste duety, które zaskakują i odganiają nudę w stylizacji. Wielozadaniowy i uniwersalny płaszcz camelowy spodoba się kobietom, które nie lubią przepłacać i stawiają na jeden model.

Oprócz gładkich modeli w modzie wyraźnie zaznaczają się różne wzory i modne printy. Wbrew wielu przekonaniom, stonowane odcienie kratki mogą pasować dosłownie do wszystkiego. Wytrawne, modowe trendsetterki mogą pójść o krok dalej i łączyć ten wzór z innymi printami. Spódnica lub spodnie w panterkę albo buty w skórę węża to nieszablonowe dodatki, które z pewnością „podbiją” całą stylizację i wprowadzą element zaskoczenia.