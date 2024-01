Plansza zamiast reklamy. Szef Telewizji Republika komentuje

Wedel zdecydował się na nietypową kampanię i zamiast reklam pokazuje w Telewizji Republika planszę edukacyjną. Szef stacji Tomasz Sakiewicz stwierdził, że jest "zachwycony" i bardzo mu się "to podoba". - Odbieram to oczywiście jako krytykę wielu wypowiedzi polityków - podkreślił.

Szef TV Republika o planszy Wedla

- Odbieram to oczywiście jako krytykę wielu wypowiedzi polityków, którzy na przykład atakowali ludzi wierzących za ich wiarę. Ale każdy może to odbierać jak chce - zaznaczył Sakiewicz.

- Jakby chcieli (twórcy kampanii Wedla - red.) skierować go do nas, to by tak napisali. Myślę, że nie brakuje im odwagi - odparł szef TV Republika.