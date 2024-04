Transformacja energetyczna w Polsce. Plan działania

Jak podkreślał pełnomocnik, chodzi o uporządkowanie całego procesu, dokładne określenie "krzywej wyłączeń", także po to, by pogodzić potrzeby sektora elektroenergetycznego z realizacją umowy społecznej dla górnictwa węgla kamiennego.

Pierwsze terminy

Operator przesyłowy PSE, opierając się na informacjach od właścicieli jednostek węglowych prognozuje, że ze względu na brak rentowności do 2030 r. z polskiego systemu mogą zniknąć źródła węglowe o mocy od ok. 4 do ok. 10 GW, w zależności od scenariusza.