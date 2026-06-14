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Z kraju

"Plan Czarnka" dla Polski. Deklaracje Prawa i Sprawiedliwości

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czarnek na konwencji pis
Mastalerek: Czarnek odciągnie uwagę od rozliczania Tuska
Źródło wideo: TVN24
Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało trzy z dwudziestu jeden punktów programu obietnic dla Polski. Obejmują one wyjście z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS), zwolnienie emerytów z podatku i składek emerytalno-rentowych do 2,5 tysiąca złotych oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych rocznie.

W niedzielę w Kaliszu odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, podczas której zaprezentowano trzy z 21 punktów programu. Nazwano go "Planem Czarnka".

- To jest pierwsze spotkanie z cyklu, podczas którego będziemy prezentować kolejne propozycje i kolejne obietnice dla Polski - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Przypomniał, że spotkanie w Kaliszu nie jest jeszcze kampanią wyborczą. To na razie "podjęcie wielkiego wysiłku, aby wygrać wybory, aby powstał dobry rząd, prawdziwy polski rząd".

"Największe oszustwo, jakiemu zostali poddani Polacy"

- Przygotowywaliśmy kompleksowe rozwiązania dla Polaków, będące ambitną wizją rozwoju w najbliższej przyszłości; i ją zrealizujemy - powiedział Przemysław Czarnek. Zapowiedział, że 21 punktów dla Polaków będzie zrealizowane w ciągu pierwszych stu dni po objęciu rządów, jeśli PiS wygra wybory parlamentarne w 2027 roku.

Pierwszym punktem jest "wyjście Polski z ETS (Europejskiego Systemu Handlu Emisjami)". Czarnek nazwał go "absurdem" i "największym oszustwem, jakiemu zostali poddani Polacy".

Podkreślał, że Polska ma najdroższy prąd w Europie i nasze przedsiębiorstwa energochłonne nie mogą konkurować z tymi z Chin czy Stanów Zjednoczonych, gdzie prąd jest od trzech do sześciu razy tańszy niż w naszym kraju.

Polityk PiS zastrzegł, że nie oznacza to braku troski jego ugrupowania o środowisko. - Chcemy czystych lasów (...) Będziemy je mieli, tylko nie dzięki absurdalnym zakazom unijnym, ale dzięki nowoczesnym technologiom i rozwojowi polityki środowiskowej - zapowiedział Czarnek.

- Chcemy bazować na odnawialnych źródłach energii, które będą stabilne, niezależne od pogody - powiedział. Poinformował, że PiS ma już w tej kwestii gotowy projekt ustawy. Zadeklarował, że "będzie to pierwsza decyzja nowej Rady Ministrów".

Podatki w "planie Czarnka"

Jako drugi pomysł wskazał tzw. "srebrną pracę", czyli zwolnienie wynagrodzenia emerytów do poziomu 2500 zł netto z podatku PIT oraz składek emerytalnych i rentowych.

W jego ocenie "zachęci to pracodawców do zatrudniania emerytów, dzięki czemu nie będziemy musieli bazować na migracji zarobkowej, która jest coraz bardziej niebezpieczna".

Trzecia obietnica dotyczy podniesienia drugiego progu podatkowego z poziomu 120 tysięcy złotych do 180 tysięcy złotych rocznie. Natomiast przy wspólnym rozliczeniu małżonków - żony i męża od 360 tys. zł rocznie.

- To rozwiązanie weszłoby w życie z 1 stycznia 2028 roku - zadeklarował Czarnek.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Przemysław CzarnekPrawo i SprawiedliwośćPodatki
Natalia Kieszek
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
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