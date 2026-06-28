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Płaca minimalna w górę od lipca

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Wynagrodzenie medyków pod kontrolą. To ma być "punkt wyjścia" do szerszych zmian
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock
Już 1 lipca 2026 roku zacznie obowiązywać wyższa płaca minimalna w publicznej ochronie zdrowia - w tym dla lekarzy, pielęgniarek czy opiekunów medycznych. Oto nowa waloryzacja najniższych wynagrodzeń dla tej grupy pracowników.

Chodzi o gwarantowaną ustawą waloryzację najniższych wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia, czyli podwyżkę pensji minimalnych. Waloryzacja płacy minimalnej wynika z corocznego mechanizmu uwzględniającego przeciętne wynagrodzenie w gospodarce za poprzedni rok.

Podwyżkami objęci będą m.in. lekarze, pielęgniarki, położne, diagności, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni, ratownicy, salowe, farmaceuci i pracownicy niemedyczni pracujący w publicznych placówkach.

Płaca minimalna w ochronie zdrowia

Najwyższa płaca minimalna, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2026 - wyniesie 12 910,16 zł brutto, a najniższa - 5787,31 zł brutto.

"Już 1 lipca wynagrodzenia w ochronie zdrowia zostaną zwiększone o 8,82 proc., zgodnie z ustawą znowelizowaną w 2022 r." - wyjaśnił na profilu X Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz członek Rad Nadzorczych ZUS oraz NFZ.

Jak zauważył, mimo że podwyżki zaczną obowiązywać za kilka dni, "nadal nie wiemy o ile podniesione zostaną wyceny świadczeń oraz ile wyniesie związany z tym wzrost wydatków NFZ".

"Czekamy na publikację raportu AOTMiT (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - red.) z rekomendacjami w tej sprawie i decyzję MZ" - napisał.

Płaca minimalna - jakie wynagrodzenia

Od 1 lipca 2026 r. minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia wyniosą:

  • lekarze ze specjalizacją - 12 910,16 zł (wzrost o 1046,67 zł),
  • magistrzy farmacji, fizjoterapii, diagnostyki laboratoryjnej, psychologii klinicznej oraz pielęgniarki ze specjalizacją - 11 485,59 zł (wzrost o 931,17 zł),
  • lekarze bez specjalizacji - 10 595,24 zł (wzrost o 858,99 zł),
  • lekarze stażyści - 8458,38 zł (wzrost o 685,75 zł),
  • farmaceuci, fizjoterapeuci, pielęgniarki i położne z tytułem magistra bez specjalizacji lub z licencjatem i specjalizacją - 9081,63 zł (wzrost o 736,28 zł),
  • pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni i fizjoterapeuci z wykształceniem średnim lub licencjackim bez specjalizacji zarobią co najmniej 8369,35 zł (wzrost o 678,53 zł),
  • opiekunowie medyczni i inny personel medyczny ze średnim wykształceniem - 7657,06 zł (wzrost o 620,78 zł).
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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
Płaca minimalnaLekarzePielęgniarkiPensja minimalnaMinimalne wynagrodzenie
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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