"To będzie główny motor napędowy inflacji w przyszłym roku"

Widoki na przyszłość nie napawają optymizmem. Przedsiębiorcom sen z powiek spędza przede wszystkim szybki wzrost płacy minimalnej. I choć wzrost wynagrodzenia na pewno cieszy wielu Polaków, to może okazać się ciosem dla tysięcy firm i w najczarniejszym scenariuszu zakończyć zwolnieniami. Ale to nie koniec złych wiadomości. Materiał Łukasza Łubiana z programu "Polska i Świat".

- Po prostu zamknę interes, bo nie będzie mi się opłacało go prowadzić - mówi Adam Mazurkiewicz, menedżer w katowickiej restauracji "Stare i Nowe". - Ceny gastronomii są już w tej chwili kosmiczne. Mamy coraz mniej klientów. Ludzi nie stać na przychodzenie do restauracji - dodaje.

Płaca minimalna 2024. "Przedsiębiorców nie będzie stać na zatrudnienie pracownika"

Płaca minimalna rosła w tym roku już dwa razy, a od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła 4242 zł. Na tym nie koniec, bo od 1 lipca 2024 roku wzrośnie do poziomu 4300 zł brutto. Dla pracowników oznacza to 20-proc. wzrost w ciągu roku.

- Niezależnie od tego, że wkład pracowników w pracę nie wzrasta, będziemy zmuszeni podwyższyć im płace. Fachowcy, którzy nagle zaczną zarabiać w stosunku do nich mniej, również zażądają podwyżek. Dlaczego ktoś, kto ma dwudziestoletni staż ma zarabiać o pięćdziesiąt złotych więcej od tych, którzy zarabiają najmniej? - pyta Mazurkiewicz.

- Tego bezrobocia do tej pory nie mieliśmy i przedsiębiorcy nie musieli zwalniać swoich pracowników. Jeżeli jednak będziemy mieli cały czas wyższą płacę minimalną, to po prostu w jakimś momencie przedsiębiorców nie będzie stać na zatrudnienie pracownika. Nie będą w stanie przerzucić kosztów zatrudnienia na swojego konsumenta - wyjaśnia Anna Gołębicka, ekonomistka z Centrum im. Adama Smitha.

Eksperci mówią, że tak to nie działa. I przewidują, że pozostali pracownicy nie będą zachwyceni zarabiając niewiele ponad pensję minimalną. Na rynek pracy wkroczy presja płacowa.

- Liczba osób, która otrzymywała płacę minimalną według GUS, to około półtora miliona. Natomiast pani minister Maląg niedawno chwaliła się, że dzięki podwyżkom płacy minimalnej w przyszły roku skorzysta na niej 3,6 miliona osób. To jak to się stało, że nagle przez ten skokowy wzrost płacy minimalnej aż 2 miliony Polaków trafi właśnie w pułap płacy minimalnej? - pyta Defratyka.