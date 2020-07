Pensja minimalna i budżet. Rządzący wycofują się z części zapowiedzi

Podwyżka płacy minimalnej do trzech tysięcy złotych, pierwszy w historii zrównoważony budżet czy brak nowych podatków. Krótko po wyborach prezydenckich część zapowiedzi obecnej władzy przestała być aktualna.

Płaca minimalna

Tuż przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi, podczas konwencji programowej w Lublinie, prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił zapowiedź podniesienia pensji minimalnej do 3 tys. złotych "na koniec 2020 roku" i do 4000 złotych na koniec 2023 roku. Była to jedna z najgłośniejszych zapowiedzi partii ubiegającej się o kolejne cztery lata u władzy.