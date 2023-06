Premier się chwali, firmy zapłacą. "Koszmar"

Marlena Maląg, szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, powiedziała podczas wczorajszej konferencji prasowej, że Radzie Dialogu Społecznego zostanie przekazana propozycja wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 roku do 4242 zł brutto, a od 1 lipca 2024 roku - do 4300 zł.

Jeśli chodzi o stawki godzinowe, to propozycja rządu zakłada wzrost od 1 stycznia 2024 roku do 27,70 zł i od 1 lipca 2024 roku - do 28,10 zł.