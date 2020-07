Powrót nowego-starego podatku, niewielki wzrost płacy minimalnej. Tak ma wyglądać przyszłoroczny budżet

"Dziennik Gazeta Prawna" dotarł do planów Ministerstwa Finansów, na podstawie których resort sporządzi projekt budżetu na przyszły rok. Do końca lipca MF ma je przedstawić partnerom społecznym z Rady Dialogu Społecznego.

Według informacji gazety, resort finansów zakłada, że gospodarka będzie się rozwijać w tempie 4 procent PKB, a średnioroczna inflacja wyniesie 1,8 procent. Z kolei inwestycje mają spaść w tym roku o 10,6 procent, by w przyszłym wzrosnąć o 4 procent.

Płaca minimalna w 2021 roku

Najbardziej dyskusyjna może być propozycja ustalenia płacy minimalnej na poziomie 2716 złotych brutto. To - według "DGP" - oznaczałoby, że wzrost będzie najniższym z możliwych przy założeniach wzrostu gospodarczego i inflacji na przyszły rok. Dla porównania od 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wynosi 2600 złotych brutto. Oznaczało to wzrost o 350 złotych, czyli o 15,6 procent w stosunku do 2019 roku. W ubiegłym roku najniższa płaca wynosiła 2250 złotych.