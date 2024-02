Kolejowa spółka szuka prezesa. Ogłoszono konkurs

PKP PLK ogłosiły konkurs na stanowisko prezesa

Z ogłoszenia wynika, że kandydatem na stanowisko prezesa PKP PLK może być osoba, która m.in. ma wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie zatrudniającym co najmniej 251 pracowników, lub firmą z rocznymi obrotami wyższymi od 50 mln euro.