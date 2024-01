Zrepolonizowani za PiS. Duży zastrzyk gotówki pod znakiem zapytania

PKP PLK o dokapitalizowaniu Trakcji

Problem obsługi długu bankowego

"Realizacja inwestycji nie jest zagrożona"

Ugody warte 300 milionów złotych

Na liście inwestycji jest też budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Trakcja niedawno zawarła ugody z PKP PLK dotyczące umów z lipca 2018 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach tego projektu. Na mocy porozumień ugodowych, Trakcja ma otrzymać z PKP PLK 300 milionów złotych. "Łączna kwota płatna przez PKP PLK S.A. na rzecz spółki do dnia 31 stycznia 2024 roku wyniesie co najmniej 200.000.000,00 złotych oraz do dnia 30 czerwca 2024 roku kolejne 100.000.000,00 zł" - czytamy w raporcie giełdowym.

Cała inwestycja na Pomorzu Zachodnim miała zostać oddana do użytku do końca 2022 roku. Tak się nie stało, obecnie termin zakończenia inwestycji przewiduje się na 2025 rok. Najwyższa Izba Kontroli w raporcie opublikowanym na początku ubiegłego roku wymieniała konkretne błędy, którymi obarczyła bezpośrednio PKP PLK, w tym brak opracowania "programu funkcjonalno-użytkowego służącego m.in. do ustalenia wartości zamówienia". Według Izby, "PKP PLK jako zamawiający nieprawidłowo ocenił uzyskane wyjaśnienia Wykonawcy dotyczące m.in. zadeklarowanych terminów wykonania i mimo poważnych wątpliwości, co do ich realności podnoszonych na etapie oceny oferty, udzielił zamówienia".