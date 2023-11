Strajk niemieckich związkowców. Polski przewoźnik zapowiada utrudnienia

Od środy do piątku będą miały miejsce utrudnienia na trasach kursujących z i do Berlina pociągów. Powodem zmian w kursowaniu pociągów jest strajk związków zawodowych w Niemczech - informuje w komunikacie PKP Intercity.

"Informujemy o zaistnieniu zmian w połączeniach ze względu na strajki związków zawodowych w Niemczech. Sytuacja ta wpływa na kursowanie wybranych pociągów do/z Berlina w dniach 15-17 listopada" - podał na swojej stronie internetowej przewoźnik.

Polski przewoźnik o utrudnieniach z powodu strajku w Niemczech

Spółka wyjaśniła, że w środę - pociągi: nr 46 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin, nr 56 relacji Przemyśl Główny - Berlin, nr 44 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin, nr 40 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin, zakończą bieg w Rzepinie. Jak poinformowano, dalszą podróż do Berlina podróżni odbędą na pokładzie autobusów do Frankfurtu nad Odrą i dalej pociągami regionalnymi DB (Deutsche Bahn).

Również w czwartek tylko do Rzepina dojadą pociągi: nr 456 relacji Graz Hauptbahnhof - Berlin-Charlottenburg, nr 248 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin Hbf, nr 246 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin Hbf, nr 48 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin, nr 58 Gdynia Główna - Berlin, nr 46 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin, nr 56 relacji Przemyśl Główny - Berlin, nr 44 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin, nr 40 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin. Następnie pasażerowie tych składów przesiądą się do autobusów dojeźdżajacych do Frankfurtu and Odrą i dalej pojadą składami DB.

Przewoźnik przekazał, że w czwartek ze stacji Rzepin odjadą pociągi: nr 457 relacji Berlin-Charlottenburg - Graz Hauptbahnhof, nr 59 relacji Berlin Hbf - Gdynia Główna, nr 49 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia, nr 247 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia, nr 249 relacji Berlin Hbf - Warszawa Gdańska, nr 57 relacji Berlin Hbf - Przemyśl Główny, nr 47 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia, nr 41 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia, nr 45 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia.

Jak dodano, podróżni z Berlina do Frankfurtu nad Odrą będą mogli skorzystać z przejazdu pociągami regionalnymi DB, a na odcinku od Frankfurtu do Rzepina autobusami uruchamianej przez PKP Intercity.

PKP Intercity podało, że w piątek ze stacji Rzepin odjadą pociągi: nr 57 relacji Berlin Hbf - Przemyśl Główny, nr 47 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia, nr 41 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia, nr 45 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia. Tego dnia również działać będzie m.in. zastępcza komunikacja autobusowa.

Spółka wyjaśniła, że od środowy do czwartku zastępcza komunikacja autobusowa będzie obowiązywała za każdy pociąg PKP Intercity jadący do i z Berlina. Autobusy będą kursowały z placu przed dworcem w Rzepinie do stacji Frankfurt (Oder) i z tej stacji do Rzepina. Czas podróży autobusem to ok. 60 minut. Od stacji Frankfurt (Oder) do Berlina oraz w relacji odwrotnej podróżni mogą odbyć przejazd pociągami regionalnymi.

"Podróżni, którzy posiadają bilety od i do Niemiec wydane do 15 listopada 2023 r. na przejazdy 15-17 listopada 2023 r., mogą jechać na podstawie posiadanego biletu od 15 listopada 2023 r. do 23 listopada 2023 r. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów, również wydanych według ofert specjalnych w tym Super Promo International. Podróżni, którzy zdecydują się na zmianę terminu wyjazdu mogą pobrać w kasie nieodpłatne rezerwacje miejsca" - dodał przewoźnik.

Jak poinformowano, przewoźnik wprowadził też szczególne zasady zwrotów biletów międzynarodowych ważnych na przejazdy od i do Niemiec, kupionych w kanałach sprzedaży "PKP Intercity" najpóźniej 15 listopada 2023 r. i ważnych na przejazdy do 17 listopada 2023 r.

Najpopularniejsi przewoźnicy

Jak wynika z ostatnich dostępnych danych Urzędu Transportu Kolejowego, w okresie od stycznia do września 2023 roku z usług kolei skorzystało 276,13 mln pasażerów.

Polregio to przewoźnik pasażerski, który ma największy udział w krajowym rynku. Spółka przewiozła 26,17 proc. wszystkich pasażerów. Na drugim miejscu znalazła się spółka PKP Intercity z wynikiem na poziomie 18,38 proc. Na ostatnim miejscu podium znalazły się Koleje Mazowieckie - 16,35 proc.

Autor:kris/ams

Źródło: PAP, TVN24 Biznes