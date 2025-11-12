Logo TVN24
Biznes
Z kraju

Potężna inwestycja PKP Intercity. "Tego polska kolej jeszcze nie widziała"

Alstom podpisał umowę na dostawę piętrowych pociągów dla PKP Intercity
Polscy maszyniści ćwiczą w nowoczesnych symulatorach
Źródło: TVN24
PKP Intercity i Alstom Polska podpisały w środę rekordowy kontrakt. Na jego mocy powstaną 42 piętrowe pociągi ekspresowe, które będą mogły osiągać prędkość do 200 kilometrów na godzinę. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak nazwał to porozumienie największą umową taborową w historii polskiej kolei.

Umowa o wartości blisko 6,9 mld zł (1,62 mld euro) obejmuje dostawy pociągów za 4,1 mld zł oraz pełne utrzymanie taboru w okresie 30 lat za blisko 2,8 mld zł. W kontrakcie jest też opcja dostawy kolejnych 30 składów.

Minister infrastruktury podpisał umowę na dostawę piętrowych pociągów dla PKP Intercity
Minister infrastruktury podpisał umowę na dostawę piętrowych pociągów dla PKP Intercity
Źródło: PAP/Jarek Praszkiewicz

- Dzisiaj w Chorzowie została podpisana największa umowa taborowa w historii polskiej kolei, umowa na zakup pierwszych w Polsce ekspresowych pociągów piętrowych dla PKP. (...) Tego polska kolej jeszcze nie widziała i dzięki temu megakontraktowi spełniają się marzenia wszystkich tych, którzy chcieli, żeby w Polsce jeździły pociągi jak najlepsze, jak najnowocześniejsze, jak najszybsze - powiedział minister Klimczak.

Pociąg z RegioJet
Chcą złożyć skargę na PKP Intercity. "Zachowanie niezgodne z prawem"
Stacja PKP Międzylesie
Pracownicy bili na alarm. Jest decyzja państwowej spółki
Inauguracyjny pociąg Pendolino na dworcu kolejowym w Zakopanem
Pierwsze Pendolino dotarło do stolicy Tatr
Turystyka

Pociągi mają pojawiać się w większości dużych miast Polski

Umowę podpisali prezes Alstom Polska Beata Rusinowicz i prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. To zwieńczenie przetargu PKP Intercity na zakup 42 dwupoziomowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z 30-letnim okresem utrzymania, a także opcją zamówienia kolejnych 30 pojazdów.

Zakład Produkcji Taboru Kolejowego w Chorzowie
Zakład Produkcji Taboru Kolejowego w Chorzowie
Źródło: PAP/Jarek Praszkiewicz

Alstom dostarczy pociągi Coradia Max o prędkości maksymalnej 200 km/h, dwusystemowe - czyli będą mogły jeździć pod zasilaniem 3 kV prądu stałego i 25 kV prądu zmiennego. Dzięki temu będą mogły pojechać np. na lotnisko CPK czy do Czech. Mają pojawiać się w większości dużych miast Polski.

Zakład Produkcji Taboru Kolejowego w Chorzowie
Zakład Produkcji Taboru Kolejowego w Chorzowie
Źródło: PAP/Jarek Praszkiewicz
Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Dariusz Klimczak PKP Intercity
