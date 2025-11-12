Potężna inwestycja PKP Intercity. "Tego polska kolej jeszcze nie widziała"

Polscy maszyniści ćwiczą w nowoczesnych symulatorach Źródło: TVN24

Umowa o wartości blisko 6,9 mld zł (1,62 mld euro) obejmuje dostawy pociągów za 4,1 mld zł oraz pełne utrzymanie taboru w okresie 30 lat za blisko 2,8 mld zł. W kontrakcie jest też opcja dostawy kolejnych 30 składów.

Minister infrastruktury podpisał umowę na dostawę piętrowych pociągów dla PKP Intercity Źródło: PAP/Jarek Praszkiewicz

- Dzisiaj w Chorzowie została podpisana największa umowa taborowa w historii polskiej kolei, umowa na zakup pierwszych w Polsce ekspresowych pociągów piętrowych dla PKP. (...) Tego polska kolej jeszcze nie widziała i dzięki temu megakontraktowi spełniają się marzenia wszystkich tych, którzy chcieli, żeby w Polsce jeździły pociągi jak najlepsze, jak najnowocześniejsze, jak najszybsze - powiedział minister Klimczak.

Pociągi mają pojawiać się w większości dużych miast Polski

Umowę podpisali prezes Alstom Polska Beata Rusinowicz i prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. To zwieńczenie przetargu PKP Intercity na zakup 42 dwupoziomowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z 30-letnim okresem utrzymania, a także opcją zamówienia kolejnych 30 pojazdów.

Zakład Produkcji Taboru Kolejowego w Chorzowie Źródło: PAP/Jarek Praszkiewicz

Alstom dostarczy pociągi Coradia Max o prędkości maksymalnej 200 km/h, dwusystemowe - czyli będą mogły jeździć pod zasilaniem 3 kV prądu stałego i 25 kV prądu zmiennego. Dzięki temu będą mogły pojechać np. na lotnisko CPK czy do Czech. Mają pojawiać się w większości dużych miast Polski.

Zakład Produkcji Taboru Kolejowego w Chorzowie Źródło: PAP/Jarek Praszkiewicz

