Pociąg do Chorwacji. PKP Intercity zdradza plany na przyszłość

PKP Intercity nie wyklucza, że w przyszłości pociąg Adriatic Express będzie kursował także poza sezonem letnim. Na razie takie plany mogą zostać zrealizowane najwcześniej za kilka lat, po zakończeniu modernizacji infrastruktury kolejowej w Słowenii.

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski przyznał, że spółka analizuje możliwość wydłużenia okresu kursowania pociągu także poza miesiące wakacyjne. Wszystko zależy jednak od inwestycji prowadzonych na słoweńskiej sieci kolejowej.

- Jeżeli wtedy będzie można wyraźnie skrócić czas przejazdu to rozważymy rozszerzenie oferty. To jest perspektywa 2028 lub 2029 roku - powiedział Malinowski.

"Nieśpieszny" zostaje na całe lato

Szef PKP Intercity odniósł się również do projektu pociągu "Nieśpieszny", który nawiązuje klimatem do podróży kolejowych z lat 80. XX wieku. Jak podkreślił, zainteresowanie tym połączeniem okazało się bardzo duże, dlatego skład będzie kursował przez całe lato, a liczba przejazdów ma zostać zwiększona.

- Pociąg pojawi się między innymi na Pomorzu, na Dolnym Śląsku, na Podkarpaciu. Wagony będą ciągnięte lokomotywą SM42 - dodał.

Nie jest też wykluczone, że historyczny skład pozostanie na torach dłużej niż do końca wakacji. - Zobaczymy. Jeżeli będzie piękna pogoda, to będzie jeździł dłużej - stwierdził Malinowski.

Tysiące pasażerów wybrały podróż do Chorwacji

Adriatic Express zadebiutował w ubiegłorocznym wakacyjnym rozkładzie jazdy. Według danych Ministerstwa Infrastruktury, z połączenia do Rijeki skorzystało wówczas około 9,3 tys. pasażerów.

Z kolei "Nieśpieszny", wyposażony w klasyczne wagony z zachowanym wystrojem z lat 80., został uruchomiony w kwietniu tego roku. Pociąg kursuje w weekendy po trasach obejmujących wszystkie województwa i stanowi jeden z elementów obchodów 25-lecia działalności PKP Intercity.

