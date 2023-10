"Wypadki i wandalizm". Zmiany w Pendolino za ponad 3 miliony złotych

czytaj dalej

Do wielu Polaków wysyłane są SMS-y zachęcające do głosowania na PiS. "GlosujNaPiS!Przywroclilismy seniorom prawo do godnej starosci i zrobimy tez pogrzeby emerytow za darmo" - brzmi treść wiadomości, które otrzymaliśmy na Kontakt 24. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK) ostrzega przed dezinformatorami, którzy podszywają się pod Prawo i Sprawiedliwość. Rzecznik PiS Rafał Bochenek zaprzeczył, że Prawo i Sprawiedliwość ma związek z tą akcją. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w tej sprawie w czwartek po południu alert.