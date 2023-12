Pierwsze od 30 lat połączenie z Warszawy do Monachium z problemami

Ostatni pociąg ze stolicy Polski do Monachium przez Drezno kursował w 1993 roku. Teraz połączenie takie przywrócono za sprawą nocnego połączenia, które realizowane jest za pomocą pociągu IC Chopin. Jak twierdzi PKP Intercity niska frekwencja to wina austriackiego operatora.

Czy pociąg pojechał pusty?

IC Chopin - połączenie wraca po 30 latach

Jak wynika z informacji przekazanych przez rzecznika skład jest zestawiony z dwóch wagonów sypialnych i trzech wagonów z miejscami do siedzenia. Planowane godziny odjazdów i przyjazdów pociągu to : Monachium HBF o 18:35 do Warszawa Centralna o 8:48 oraz z Warszawa Centralna o 19:58 do Monachium HBF o 10:01.