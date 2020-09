PKP Energetyka pozywa Skarb Państwa. Domaga się 85 milionów złotych

Gazeta przypomina, że wzrost cen uprawnień do emisji CO2 i wynikająca z tego zwyżka cen energii zmotywowały rząd i parlament do zamrożenia na początku 2019 r. stawek za prąd.

"Po konsultacjach z Komisją Europejską w połowie ubiegłego roku rząd musiał jednak uwolnić ceny przemysłu" - czytamy. Dziennik podkreśla też, że firmy energetyczne dostały rekompensaty, które miały załatać dziury w bilansie. Jak wskazuje "PB", tak się nie stało w należącej do amerykańskiego funduszu CVC Capital Partners spółce PKP Energetyka. "Zysk z działalności operacyjnej zmniejszył się z 240 mln zł w 2018 r. do 138,5 mln zł w 2019 r., a netto ze 173,5 do 55,3 mln zł" - zaznacza gazeta.