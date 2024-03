Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ma przejąć od ministra aktywów państwowych Borysa Budki nadzór nad spółką Polskie Koleje Państwowe. W poniedziałek opublikowano projekt rozporządzenia w tej sprawie. W ocenie skutków regulacji podkreślono, że funkcjonujący dotychczas model "niejednokrotnie prowadził do zjawisk niepożądanych dla rynku kolejowego".

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Projekt w poniedziałek został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Za jego przygotowanie odpowiadało Ministerstwo Aktywów Państwowych. Szef tego resortu Borys Budka wnioskuje o przedłożenie projektu Radzie Ministrów do rozpatrzenia w trybie obiegowym.

Dariusz Klimczak przejmie nadzór nad PKP S.A.

Rozporządzenie przewiduje dodanie spółki Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (PKP S.A.) do listy podmiotów, wobec których uprawnienia do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa wykonuje minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Obecnie jest to kompetencja ministra aktywów państwowych Borysa Budki.

"Minister właściwy do spraw aktywów państwowych wnioskuje o przekazanie wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa w powyższej spółce z uwagi na fakt, że minister właściwy do spraw transportu wykonuje prawa z akcji Skarbu Państwa w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." - czytamy w uzasadnieniu dołączonym do projektu.

W ocenie skutków regulacji podkreślono, że "funkcjonujący dotychczas model sprawowania przez Skarb Państwa nadzoru właścicielskiego nad spółkami kolejowymi, w którym minister właściwy do spraw transportu wykonywał prawa z akcji jedynie w spółce zarządzającej ogólnopolską siecią linii kolejowych, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a nadzór nad PKP S.A. sprawował minister właściwy do spraw aktywów państwowych, niejednokrotnie prowadził do zjawisk niepożądanych dla rynku kolejowego, między innymi, z uwagi na odmienne podejście do tych samych zagadnień oraz sprzeczne interesy spółek".

Ministrowie infrastruktury Dariusz Klimczak, aktywów państwowych Borys Budka oraz rozwoju i technologii Krzysztof Hetman Rafał Guz/PAP

Cel zmiany

W ocenie autorów projektu "usytuowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami kolejowymi: PKP S.A. i PKP PLK S.A. w ręku ministra właściwego do spraw transportu, pozwoli w większym stopniu na wyważenie interesów spółek z interesem społecznym wynikającym z realizowanej polityki transportowej państwa".

Zwrócono przy tym uwagę, że Ministerstwo Infrastruktury posiada w swojej strukturze komórkę organizacyjną, która odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie sektora transportu kolejowego oraz transportu intermodalnego – Departament Kolejnictwa.

"Brak bezpośredniego nadzoru nad najważniejszymi spółkami kolejowymi w Polsce w znaczący sposób ogranicza ministra właściwego do spraw transportu w realizacji polityki transportowej" - dodano.

Zdaniem rządzących planowana zmiana "pozwoli w większym stopniu usprawnić procesy decyzyjne i wpływać na szybkość podejmowania rozstrzygnięć związanych między innymi z restrukturyzacją majątkową PKP S.A., inwestycjami infrastrukturalnymi PKP S.A. i PKP PLK S.A., w tym realizacja Programu Inwestycji Dworcowych, budowa, modernizacja, utrzymanie linii kolejowych a także w zakresie certyfikacji podsystemów dla linii kolejowych".

Zgodnie z projektem, rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Autorka/Autor:mb/ToL

Źródło: tvn24.pl