Zmiana na szczycie PKP Cargo

Jak zaznaczyła, powołanie Zbigniewa Prusa było efektem przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

W komunikacie dodała, że rada nadzorcza PKP Cargo uchwaliła, że z dniem 2 lutego 2026 r. zakończy się okres oddelegowania członka rady Moniki Stareckiej do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu.

Trzy dekady w branży

PKP Cargo poinformowało, że Zbigniew Prus pełni obecnie funkcje prezesa PKP Cargo Service oraz pełnomocnika zarządu ds. operacyjnych w PKP Cargo. W przeszłości pełnił inne funkcje w PKP Cargo, zasiadał też z zarządach spółek zależnych. Z transportem kolejowym Prus jest związany od 30 lat - podkreślił przewoźnik.

22 grudnia 2025 r. rada nadzorcza spółki odwołała poprzednią prezes Agnieszkę Wasilewską-Semail bez podania przyczyn.

Trudna sytuacja spółki

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-procentowym udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze - 54,91 proc. W listopadzie 2025 r. udział Grupy PKP Cargo w przewiezionej masie towarowej wyniósł 30,3 proc.

Latem 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki, a zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki, w efekcie czego zatrudnienie spadło o 3665 pracowników. W 2025 r. PKP Cargo zwolniło 450 pracowników, i na koniec ub. r. spółka zatrudniała ponad 8 tys. osób.

Rada Wierzycieli PKP Cargo ma czas do 2 lutego 2026 r., aby ocenić plan restrukturyzacyjny spółki. Z kolei sama firma ma termin na złożenie ostatecznej treści propozycji układowych do 27 lutego 2026 r. Plan restrukturyzacyjny spółki złożono do sądu pod koniec czerwca 2025 r. Jak informowano wówczas, jeśli zaplanowane działania zostaną skutecznie wdrożone - w 2031 r. możliwe będzie osiągnięcie zysku EBITDA na poziomie ok. 1,296 mld zł. Plan zakłada m.in. stabilizację sytuacji finansowej w krótkim okresie poprzez działania nakierowane na optymalizację przepływów pieniężnych, renegocjację zobowiązań finansowych, redukcję kosztów oraz zwiększenie przychodów, m.in. poprzez rozwój współpracy z kluczowymi klientami. Ma też zakładać model spłaty zadłużenia wynoszącego blisko 3 mld zł.

Decyzja węglowa

W grudniu 2025 r. PKP Cargo pozwało Skarb Państwa na 1,522 mld zł; spółka żąda odszkodowania za wykonanie tzw. decyzji węglowej Prezesa Rady Ministrów z lipca 2022 r., nakazującej przewoźnikowi transport węgla, kupionego za granicą przez PGE Paliwa oraz Węglokoks. Decyzję wydał ówczesny premier Mateusz Morawiecki w związku z wprowadzeniem przez rząd embarga na import węgla z Rosji.

W 2024 r. ówczesny zarząd PKP Cargo ogłosił, że wykonanie tzw. decyzji węglowej wiązało się ze szkodą dla przewoźnika, który musiał porzucić komercyjne i rentowne zlecenia i skierować tabor do bałtyckich portów, gdzie oczekiwał na importowany węgiel.

PKP Cargo w trzecim kwartale 2025 r. wypracowało 7,5 mln zł zysku i 36,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej. Zgodnie z informacjami spółki w okresie dziewięciu miesięcy 2025 r. przeznaczyła ona na inwestycje 304,2 mln zł, czyli mniej o 42,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2024 r. Przeznaczone były one na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy i przeglądy okresowe taboru).

