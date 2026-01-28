Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Zmiana na szczycie PKP Cargo

Zbigniew Prus
Jakub Majewski o sprzedaży wagonów przez PKP Cargo
Źródło: sejm.gov.pl
Rada nadzorcza PKP Cargo powołała do zarządu Zbigniewa Prusa i powierzyła mu funkcję prezesa od 2 lutego 2026 roku - przekazała w komunikacie spółka.

Jak zaznaczyła, powołanie Zbigniewa Prusa było efektem przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

W komunikacie dodała, że rada nadzorcza PKP Cargo uchwaliła, że z dniem 2 lutego 2026 r. zakończy się okres oddelegowania członka rady Moniki Stareckiej do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu.

Trzy dekady w branży

PKP Cargo poinformowało, że Zbigniew Prus pełni obecnie funkcje prezesa PKP Cargo Service oraz pełnomocnika zarządu ds. operacyjnych w PKP Cargo. W przeszłości pełnił inne funkcje w PKP Cargo, zasiadał też z zarządach spółek zależnych. Z transportem kolejowym Prus jest związany od 30 lat - podkreślił przewoźnik.

22 grudnia 2025 r. rada nadzorcza spółki odwołała poprzednią prezes Agnieszkę Wasilewską-Semail bez podania przyczyn.

Fala zwolnień w Polsce. Eksperci: to jeszcze nie koniec
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Fala zwolnień w Polsce. Eksperci: to jeszcze nie koniec

Trudna sytuacja spółki

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-procentowym udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze - 54,91 proc. W listopadzie 2025 r. udział Grupy PKP Cargo w przewiezionej masie towarowej wyniósł 30,3 proc.

Latem 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki, a zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki, w efekcie czego zatrudnienie spadło o 3665 pracowników. W 2025 r. PKP Cargo zwolniło 450 pracowników, i na koniec ub. r. spółka zatrudniała ponad 8 tys. osób.

Rada Wierzycieli PKP Cargo ma czas do 2 lutego 2026 r., aby ocenić plan restrukturyzacyjny spółki. Z kolei sama firma ma termin na złożenie ostatecznej treści propozycji układowych do 27 lutego 2026 r. Plan restrukturyzacyjny spółki złożono do sądu pod koniec czerwca 2025 r. Jak informowano wówczas, jeśli zaplanowane działania zostaną skutecznie wdrożone - w 2031 r. możliwe będzie osiągnięcie zysku EBITDA na poziomie ok. 1,296 mld zł. Plan zakłada m.in. stabilizację sytuacji finansowej w krótkim okresie poprzez działania nakierowane na optymalizację przepływów pieniężnych, renegocjację zobowiązań finansowych, redukcję kosztów oraz zwiększenie przychodów, m.in. poprzez rozwój współpracy z kluczowymi klientami. Ma też zakładać model spłaty zadłużenia wynoszącego blisko 3 mld zł.

Decyzja węglowa

W grudniu 2025 r. PKP Cargo pozwało Skarb Państwa na 1,522 mld zł; spółka żąda odszkodowania za wykonanie tzw. decyzji węglowej Prezesa Rady Ministrów z lipca 2022 r., nakazującej przewoźnikowi transport węgla, kupionego za granicą przez PGE Paliwa oraz Węglokoks. Decyzję wydał ówczesny premier Mateusz Morawiecki w związku z wprowadzeniem przez rząd embarga na import węgla z Rosji.

W 2024 r. ówczesny zarząd PKP Cargo ogłosił, że wykonanie tzw. decyzji węglowej wiązało się ze szkodą dla przewoźnika, który musiał porzucić komercyjne i rentowne zlecenia i skierować tabor do bałtyckich portów, gdzie oczekiwał na importowany węgiel.

PKP Cargo w trzecim kwartale 2025 r. wypracowało 7,5 mln zł zysku i 36,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej. Zgodnie z informacjami spółki w okresie dziewięciu miesięcy 2025 r. przeznaczyła ona na inwestycje 304,2 mln zł, czyli mniej o 42,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2024 r. Przeznaczone były one na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy i przeglądy okresowe taboru).

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PKP Cargo Service

Udostępnij:
TAGI:
PKP CargoPolskie Koleje Państwowe
Zobacz także:
Karol Nawrocki
Senatorowie za wdrożeniem unijnej dyrektywy. Czas na ruch Nawrockiego
Tech
Elon Musk w Davos
Musk odpowiada Sikorskiemu: śliniący się imbecyl
Tech
warszawa ulica polska zima ludzie shutterstock_2720833979
Niemcy chwalą. Polska może wyprzedzić Francję. "Możemy brać przykład"
Ze świata
Mjanma (Birma), Rangun
VPN zakazany, Facebook zablokowany. Junta dusi internet
Ze świata
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2681379543
Rewolucja dla firm, gigant nagle zmienia zdanie
Maja Piotrowska
chf franki szwajcarskie shutterstock_2132180969
Frank najdroższy od ponad dekady. Zła wiadomość dla Szwajcarii
Notowania
mieszkanie miasto wiezowce shutterstock_708216235
Rządowy program działa, ale niełatwo z niego skorzystać. "Iluzoryczna możliwość"
Nieruchomości
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Linie lotnicze pod lupą. Pasażerowie mogli zostać wprowadzeni w błąd
Ze świata
Wzrosła sprzedaż sprzętu RTV i AGD
UOKiK na tropie zmowy cenowej. Przeprowadzono przeszukania
Handel
Pracownik Amazon
Błąd w e-mailu zdradził kolejną falę zwolnień
Tech
nowy jork usa praca pracownik kurier ups - Andriy Blokhin shutterstock_1392216341
Jedna z czołowych firm kurierskich ostro tnie zatrudnienie
Ze świata
nvidia czip shutterstock_1060748543
H200 wjeżdżają do Chin. Przełom w technologicznym impasie
Tech
Łukasz Kijek opowiadał o tym, jak wydobywana jest ropa naftowa
Ropa drożeje do najwyższych poziomów od 4 miesięcy
Rynki
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Ponad miliard na elektryczne auta. Budżet wyczerpany w niespełna rok
Moto
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Nowy rekord po spadku dolara
Ze świata
Umowa o wolnym handlu zawarta między Indiami i Unią Europejską
Ćwierć świata zawiera umowę. Kto zyska, kto straci
Maciej Michałek
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Ostrożny optymizm na Wall Street. "To będą obserwować inwestorzy"
Rynki
Donald Trump
Co czwarta groźba ceł Trumpa wchodzi w życie
Ze świata
Kolektura Lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja w górę
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Można zgarnąć 70 milionów złotych w Eurojackpot
Pieniądze
Radosław Sikorski
Sikorski do Muska: zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić twojej marce
Z kraju
Viktor Orban
Zagraniczny wyjazd brata Viktora Orbana organizował były oficer KGB
Ze świata
Sprawa mieszkania komunalnego w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec z podwyżką po podpisaniu umowy z deweloperem
Nieruchomości
shutterstock_2114188025_1
Gorączka złota, cena ostro w górę. Pięć powodów
Łukasz Figielski
ZUS
ZUS ostrzega: konto może zostać zablokowane
Z kraju
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Rozmowy w JSW zerwane. "Krok wstecz"
Z kraju
Komisja Europejska
Bruksela wszczęła dwa postępowania wobec firmy Google
Tech
Radosław Sikorski
Sikorski: znacznie więcej korzyści niż wyzwań
Ze świata
warszawa ludzie ulica
800 plus. Nowe zasady dla obywateli Ukrainy
Z kraju
shutterstock_1368500537
Pracownicy przegrywają z AI. Gigant tnie zatrudnienie
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica