Wstrzymano wypłatę pieniędzy. "Katastrofalny stan spółki"

Zadłużenie i koszty dzialalności

Zwolnienia grupowe w PKP Cargo

25 lipca br. Sąd Rejonowy w Warszawie otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo, w którym zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego. Dzień wcześniej zarząd spółki zapowiedział przeprowadzenie zwolnień grupowych. Pierwotnie miały one objąć do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych; jak poinformował PAP kilka dni temu Wojewódka, ostatecznie ma to być prawie 3800 osób.