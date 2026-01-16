Państwowy gigant pozbywa się jednej ze swoich spółek

Dariusz Klimczak o zapowiedzi zwolnień grupowych w PKP Cargo Źródło: TVN24

Jak podano w raporcie, sprzedaż jest konsekwencją umowy inwestycyjnej zawartej 31 grudnia 2025 r. Na jej podstawie PKP Cargo zbywa 20 tys. 181 udziałów Cargotor, stanowiących cały kapitał spółki.

Zielone światło od UOKiK-u

Podpisanie umowy było możliwe po uzyskaniu zgody sędziego-komisarza na realizację transakcji, wymaganych zgód korporacyjnych oraz decyzji prezesa UOKiK, wyrażającej zgodę na przejęcie kontroli nad Cargotor przez PKP PLK. Cena sprzedaży została ustalona przez strony w oparciu o ofertę PKP PLK oraz wyceny przygotowane przez obie spółki.

Jak podkreślono w komunikacie, zbycie Cargotoru zostało przewidziane w Planie Restrukturyzacyjnym PKP Cargo i stanowi element działań zmierzających do optymalizacji oraz uproszczenia struktury Grupy PKP Cargo.

Spółka Cargotor utworzona przez PKP Cargo w 2013 r. zajmuje się zarządzaniem infrastrukturą kolejową w postaci układów torowych i bocznic kolejowych, jak również, w szczególności udostępnianie tej infrastruktury na warunkach komercyjnych.

Plan Restrukturyzacyjny PKP Cargo

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-procentowym udziałem w kapitale, fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze – 54,91 proc.

W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki. Także w lipcu ub.r. zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki, w efekcie czego zatrudnienie spadło o 3665 pracowników. Na początku czerwca br. PKP Cargo po raz kolejny poinformowało, że zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe. Tym razem zwolnienia miałyby objąć do 1041 pracowników w 2025 r. oraz do 1388 w 2026 r.

PKP Cargo w III kwartale 2025 r. wypracowało 7,5 mln zł zysku i 36,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej. Zgodnie z informacjami spółki w okresie dziewięciu miesięcy 2025 r. przeznaczyła ona na inwestycje 304,2 mln zł, czyli mniej o 42,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2024 r. Przeznaczone były one na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy i przeglądy okresowe taboru).

23 grudnia 2025 r. PKP Cargo pozwało Skarb Państwa na 1,522 mld zł. Spółka żąda odszkodowania za wykonanie tzw. decyzji węglowej Prezesa Rady Ministrów z lipca 2022 r., nakazującej przewoźnikowi transport węgla kupionego za granicą przez PGE Paliwa oraz Węglokoks. W 2024 r. ówczesny zarząd PKP Cargo ogłosił, że wykonanie tzw. decyzji węglowej wiązało się ze szkodą dla przewoźnika, który musiał porzucić komercyjne i rentowne zlecenia i skierować tabor do bałtyckich portów, gdzie oczekiwał na importowany węgiel

