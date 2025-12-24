Logo TVN24
Biznes
Pozywają polskie państwo na 1,5 miliarda. Chodzi o decyzję Morawieckiego

PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Jakub Majewski o sprzedaży wagonów przez PKP Cargo
Źródło: sejm.gov.pl
PKP Cargo domaga się odszkodowania za wykonanie tak zwanej "decyzji węglowej" premiera Mateusza Morawieckiego z lipca 2022 roku, na mocy której transportowano węgiel kupiony za granicą. Spółka pozwała Skarb Państwa na ponad 1,5 miliarda złotych.

Pozew został wniesiony do Sądu Okręgowego w Warszawie - poinformował przewoźnik.

PKP Cargo dochodzi od Skarbu Państwa - prezesa Rady Ministrów i ministra aktywów państwowych - naprawienia szkody, wywołanej "decyzją węglową". 5 grudnia spółka wezwała już Skarb Państwa do zapłaty 1,522 mld zł, zapowiadając, że jeżeli nie otrzyma pieniędzy, wystąpi do sądu.

"Decyzja węglowa" premiera Mateusza Morawieckiego

W 2024 r. ówczesny zarząd PKP Cargo ogłosił, że wykonanie tzw. decyzji węglowej premiera Morawieckiego wiązało się ze szkodą dla przewoźnika, który musiał porzucić komercyjne i rentowne zlecenia i skierować tabor do bałtyckich portów, gdzie oczekiwał na importowany węgiel.

W połowie lipca 2022 r. Morawiecki, w związku ze wprowadzeniem przez rząd embarga na import węgla z Rosji, zobowiązał spółki PGE Paliwa i Węglokoks do sprowadzenia z innych krajów węgla odpowiedniego dla gospodarstw domowych.

Według informacji z wiosny 2023 r. ówczesnego ministra aktywów Jacka Sasina, import tego węgla wyniósł prawie 12,5 mln ton, przywiozły go 242 statki, a z portów wyruszyło 3300 pociągów i 50 tys. ciężarówek z węglem.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze - 54,91 proc.

W poniedziałek 22 grudnia rada nadzorcza spółki odwołała prezes Agnieszkę Wasilewską-Semail i delegowała ze swojego składu Monikę Starecką do czasowego pełnienia obowiązków prezesa PKP Cargo nie dłużej niż do 22 marca 2026 r.

11 grudnia ze składu rady nadzorczej kolejowego przewoźnika odwołany został Marcin Wojewódka. Odwołał go największy akcjonariusz PKP Cargo – spółka PKP SA.

Restrukturyzacja PKP Cargo

Dzień przed odwołaniem Wojewódki w trakcie notowań na GPW, dziesięć minut przed południem, PKP Cargo opublikowało raport bieżący, w którym poinformowało, że wiceprzewodniczący rady nadzorczej spółki Marcin Wojewódka sprzedał 91 tys. 703 akcje PKP Cargo średnio po 12,56 zł za papier. Tego dnia, po zakończeniu notowań, spółka przekazała, że Wojewódka kupił tyle samo akcji po średniej cenie 11,53 zł. Kurs akcji PKP Cargo na otwarciu notowań wynosił 12,88 zł, a na zamknięciu spadł o 9,06 proc. do 11,65 zł. Różnica pomiędzy ceną sprzedaży akcji przez wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PKP Cargo i ich odkupienia wyniosła 94 tys. 454,09 zł.

W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki. W tym samym czasie zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki, w efekcie czego zatrudnienie spadło o 3665 pracowników. Obecnie PKP Cargo zatrudnia ok. 10 tys. osób. Na początku czerwca br. PKP Cargo po raz kolejny poinformowało, że zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe. Tym razem zwolnienia miałyby objąć do 1041 pracowników w 2025 r. oraz do 1388 w 2026 r. 11 grudnia prezes Wasil

Z początkiem bieżącego miesiąca przekazano, że Rada Wierzycieli PKP Cargo ma czas do 2 lutego 2026 r., aby ocenić plan restrukturyzacyjny spółki. Z kolei sama firma ma termin na złożenie ostatecznej treści propozycji układowych do 27 lutego 2026 r. Plan restrukturyzacyjny spółki złożono do sądu pod koniec czerwca 2025 r. Jak informowano wówczas, jeśli zaplanowane działania zostaną skutecznie wdrożone – w 2031 r. możliwe będzie osiągnięcie zysku EBITDA na poziomie ok. 1,296 mld zł. Plan zakłada m.in. stabilizację sytuacji finansowej w krótkim okresie poprzez działania nakierowane na optymalizację przepływów pieniężnych, renegocjację zobowiązań finansowych, redukcję kosztów oraz zwiększenie przychodów, m.in. poprzez rozwój współpracy z kluczowymi klientami. Ma też zakładać model spłaty zadłużenia wynoszącego blisko 3 mld zł.

Zysk PKP Cargo

PKP Cargo w trzecim kwartale 2025 r. wypracowało 7,5 mln zł zysku i 36,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej. Zgodnie z informacjami spółki w okresie dziewięciu miesięcy 2025 r. przeznaczyła ona na inwestycje 304,2 mln zł, czyli mniej o 42,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2024 r. Przeznaczone były one na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy i przeglądy okresowe taboru).

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: lumofoto / Shutterstock

PKP CargoSpółki Skarbu PaństwaMateusz Morawiecki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica