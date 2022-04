Nowy prezes PKP Cargo. W spółce trwa spór

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych Grzegorz Samek oświadczył, że ponieważ "pieniędzy na podwyżki nie ma" związkowcy pozostają w siedzibie spółki. Wyraził oczekiwanie, że rada nadzorcza uzupełni skład zarządu obecnie liczący dwie osoby. Zwrócił się o wsparcie do parlamentarzystów, których związki informowały o sytuacji w firmie. - Czekamy na rozwój wypadków, mamy nadzieję, że dzisiaj uda nam się zawrzeć porozumienie lub przyjąć protokół rozbieżności, który pozwoli powołać mediatora i przejść do następnej fazy sporu zbiorowego - powiedział.

Spór w PKP Cargo

Związki zawodowe wchodzące w skład Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego "w związku z napiętą sytuacją w dwóch największych spółkach kolejowych" - PKP Cargo i Polregio - zwróciły się o zwołanie posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury "dla wyjaśnienia sytuacji w tych spółkach i zażegnanie strajków, które sparaliżują ruch kolejowy w obszarze przewozów regionalnych i dużego przewoźnika towarowego". Polregio to największy pasażerski przewoźnik w Polsce, w ciągu roku z usług Polregio korzysta - według danych spółki - blisko 72 mln pasażerów. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi ok 27 procent.

We wtorek PKP Cargo poinformowała, że Władysław Szczepkowski, który przez ostatnie pół roku pełnił rolę tymczasowego prezesa zarządu, od środy wraca do rady nadzorczej.

1 marca PKP Cargo zwróciła się do związkowców o odroczenie decyzji w sprawie podwyżek co najmniej do czasu oceny wyników finansowych PKP Cargo za 2021 rok i pierwszy kwartał 2022 roku. Poinformowano wtedy, że w związku z podtrzymaniem przez związki zawodowe postulatów wdrożenia podwyżki wynagrodzeń od 1 kwietnia 2022 roku strony "podpisały protokół kończący dialog społeczny". Pod koniec sierpnia ubiegłego roku spółka zapowiedziała, że podjęcie w styczniu 2022 rozmów o "systemowej podwyżce wynagrodzeń" od 1 kwietnia 2022 r. z uwzględnieniem wyników finansowych za rok 2021 oraz bieżącej sytuacji firmy.

Nowy prezes w PKP Cargo

Kim jest nowy prezes PKP Cargo?

Od 2004 roku Seliga pracował w administracji samorządu warszawskiego na stanowisku pełnomocnika Prezydenta Miasta, w 2005 roku został burmistrzem dzielnicy Włochy, a następnie posłem na Sejm RP V,VI i VII kadencji. Przypomniano, że w 2016 roku objął stanowisko prezesa PKP CARGO CONNECT, spółki należącej do Grupy PKP CARGO, a od 2019 roku związany był ze spółką PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. (czeska spółka należąca do PKP CARGO S.A.) początkowo jako członek zarządu, a od 2021 roku do 13.04 br jako prezes zarządu.