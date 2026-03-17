Chcieli ogromnego odszkodowania za działania rządu Morawieckiego. Jest decyzja sądu

Mateusz Morawiecki
Kierwiński: zarzutem nie jest to, że kupowano węgiel, tylko że kupiono chłam, kupiono coś, co się do niczego nie nadaje
Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o zawieszeniu postępowania dotyczącego tak zwanej decyzji węglowej w sprawie PKP Cargo. Spółka wraz z zarządcą masy sanacyjnej zapowiedziała działania zmierzające do polubownego zakończenia sporu. Sprawa dotyczy tak zwanej decyzji węglowej premiera Mateusza Morawieckiego z lipca 2022 roku.

Firma podała, że w najbliższych tygodniach, w związku z zawieszeniem postępowania, PKP Cargo oraz zarządca masy sanacyjnej będą "podejmować dalsze działania zmierzające do polubownego zakończenia sprawy".

Pod koniec grudnia ubiegłego roku PKP Cargo poinformowało, że pozwało Skarb Państwa na 1,522 mld zł. Spółka żąda odszkodowania za wykonanie tzw. decyzji węglowej Prezesa Rady Ministrów z lipca 2022 r., nakazującej przewoźnikowi transport węgla kupionego za granicą przez PGE Paliwa oraz Węglokoks.

Sprawa po decyzji byłego premiera

W 2024 r. ówczesny zarząd PKP Cargo ogłosił, że wykonanie tzw. decyzji węglowej premiera Mateusza Morawieckiego wiązało się ze szkodą dla przewoźnika, który musiał porzucić komercyjne i rentowne zlecenia i skierować tabor do bałtyckich portów, gdzie oczekiwał na importowany węgiel.

W połowie lipca 2022 r. Morawiecki, w związku z wprowadzeniem przez rząd embarga na import węgla z Rosji, zobowiązał spółki PGE Paliwa i Węglokoks do sprowadzenia z innych krajów węgla odpowiedniego dla gospodarstw domowych.

Według informacji z wiosny 2023 r. ówczesnego ministra aktywów Jacka Sasina, import tego węgla wyniósł prawie 12,5 mln ton, przywiozły go 242 statki, a z portów wyruszyło 3300 pociągów i 50 tys. ciężarówek z węglem.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP SA z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze - 54,91 procent.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Daniel Gnap

