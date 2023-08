Zysk PKO BP powyżej oczekiwań. Są wyniki największego banku w Polsce

Konsensus rynkowy, czyli mediana prognoz analityków, zakładał zysk na na poziomie 489,7 mln zł. Oczekiwania ośmiu biur maklerskich wahały się od 395 mln zł do 530 mln zł. Zysk netto w okresie od kwietnia do czerwca wzrósł o 39 proc. rok do roku i spadł o 60 proc. kwartał do kwartału.