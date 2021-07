Zmiany w zarządzie PKO BP. Wiceprezes złożył rezygnację

Adam Marciniak jako wiceprezes zarządu PKO BP nadzorował Obszar Technologii. Rada nadzorcza PKO BP powołała go na to stanowisko z dniem 1 października 2017 roku.

Adam Marciniak odchodzi z zarządu PKO BP

Jak czytamy na stronie banku, Adam Marciniak z Grupą PKO Banku Polskiego jest związany od 2011 roku. W latach 2011-2017 był dyrektorem Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji PKO Banku Polskiego, od 2011 do 2014 wiceprezesem Inteligo Financial Services, a do 2017 roku członkiem rady nadzorczej PKO Banku Hipotecznego.