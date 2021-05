Największy bank w Polsce podwoił zyski. Wynik powyżej oczekiwań

W pierwszym kwartale 2021 roku zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego wyniósł 1 177 milionów złotych i był wyższy o 674 milionów złotych niż w analogicznym okresie 2020 roku. W raporcie napisano, że do końca marca przeciwko bankowi toczyło się 6 949 postępowań sądowych dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej.

Wyniki banku

Bank poprawił wynik z wyceny inwestycji kapitałowych o 76 mln zł - zmiana wyceny dotyczyła głównie akcji VISA Inc.

W I kw. br. suma aktywów osiągnęła poziom ponad 384 mld zł, co oznacza wzrost o 20 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz wzrost o 7 mld zł w stosunku do poziomu aktywów na koniec 2020 roku.