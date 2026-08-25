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PKO BP ostrzega. Oszuści rozsyłają niebezpieczne e-maile

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laptop kobieta komputer shutterstock_2514349351
Jak zabezpieczyć się przed hakerami?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TippaPatt/Shutterstock
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PKO Bank Polski ostrzegł klientów przed nową kampanią cyberoszustów podszywających się pod bank. Przestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości e-mail z załącznikami lub linkami, które mogą prowadzić do wyłudzenia danych i przejęcia dostępu do konta.

"Ostrzegamy przed atakami cyberprzestępców, którzy podszywają się pod nasz bank" - podał PKO Bank Polski w komunikacie.

Zaznaczył, że oszuści "wysyłają e-maile o tematach, np. "Potwierdzenie operacji", "UWAGA! Jest jeden nowy komunikat bezpieczeństwa".

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Tech

Mechanizm oszustwa

Bank wyjaśnił, że oszuści "w polu nadawcy podają nazwę PKO Bank Polski, a wiadomości wysyłają z różnych adresów mailowych". Zaznaczył także, że "aby wzbudzić zaufanie i uśpić Twoją czujność, w treści mogą podawać nasze numery telefonów lub adresy e-mail, a także nasze logo". Dołączają także do wiadomości plik Excel lub link, który prowadzi do fałszywej strony logowania.

"Gdy go otworzysz, na Twoje urządzenie zostanie pobrane złośliwe oprogramowanie, a przestępcy mogą uzyskać dostęp do Twoich danych i konta" - ostrzega PKO BP.

Przykład fałszywej wiadomości
Przykład fałszywej wiadomości
Źródło zdjęcia: www.pkobp.pl
Przykład fałszywej wiadomości
Przykład fałszywej wiadomości
Źródło zdjęcia: pkobp.pl

Jak się ustrzec przez oszustwem?

PKO BP podkreślił, że nie jest autorem tych wiadomości. Dlatego nie należy otwierać załączników i klikać w linki w podejrzanych e-mailach - możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem. Ponadto, bank nie wysyła potwierdzeń operacji w plikach Excel (.xls.).

Dlatego jeśli nie masz pewności, czy to wiadomość od banku, zadzwoń pod nr 800 302 302 (bez opłat dla numerów krajowych w Polsce, w pozostałych przypadkach opłata zgodna ze stawką operatora).

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
oszustwaCyberbezpieczeństwoCyberatakPKO BP
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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