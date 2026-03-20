Największy bank w Polsce ostrzega klientów przed utrudnieniami

Barbrich o limitach wypłat na kartach bankomatowych

PKO BP

Jak podał PKO BP, w niedzielę 22.03.2026 w godz. 00:00-12:00 zaplanowano prace techniczne.

W komunikacie napisano, że "w tym czasie:

nie skorzystasz z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes/ nie skorzystasz z serwisu internetowego i telefonicznego Inteligo,

nie skorzystasz z serwisu i aplikacji PKO Junior,

aplikacją IKO wypłacisz pieniądze z bankomatów oraz zapłacisz w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIKA. Pozostałe funkcje będą niedostępne,

nie skorzystasz z aplikacji iPKO biznes,

nie będzie działać funkcja otwartej bankowości (Open Banking) oraz Allegro Klik,

nie zapłacisz w internecie Płacę z iPKO".

"Wszystkie karty będą działać w bankomatach i sklepach stacjonarnych. W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty. Jeśli możesz, zrób wszystkie ważne transakcje wcześniej" - zaapelował bank.

Santander

Bank poinformował, że w pierwszym etapie prac, od piątku 20 marca od godziny 22:00 do soboty 21 marca do godziny 7:00, wystąpią utrudnienia w dostępie do części usług.

Niedostępne będą:

w godz. 23.00-0.30 - aplikacja mobilna (będzie częściowo dostępna w godz. 0.30-7.00),

w godz. 22.00-7.00 - Konto Santander,

w godz. 23.00-7.00 - bankowość internetowa, przelewy zwykłe, przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash), płatność w sklepach internetowych (PRzelew24), BLIK.

Z kolei w niedzielę w godz. 0.00-5.00 będą niedostępne:

wypłata kartą z bankomatu z logo Santander,

wpłata kartą we wpłatomacie z logo Santander.

ING

ING podał, że "od soboty (21 marca) od godziny 22:00 do niedzieli (22 marca) do godziny 3:00 będą prowadzone rządowe prace w Węźle Krajowym".

Bank dodał, że "w tym czasie możesz mieć problem z:

założeniem i korzystaniem z Profilu Zaufanego,

korzystaniem z mObywatela (nie będą działać usługi mObywatela, przekazywanie z niego danych np. do banku oraz portal mObywatel),

dostępem do usług rządowych dostępnych w Węźle np. KSeF-u,

podpisaniem dokumentów podpisem zaufanym.

Zaleca, by - jeśli to możliwe - skorzystać z tych usług w innych godzinach.

W komunikacie bank dodał, że "w sobotę 21 marca, od godziny 8:00 do 22:00, moduł Makler w Moim ING będzie niedostępny", gdyż "w tym czasie będziemy prowadzić prace technologiczno-serwisowe".

BNP Paribas

BNP Paribas poinformował o nocnych pracach serwisowych, które zostaną przeprowadzone z soboty na niedzielę, 22 marca 2026 roku, między godziną 0.00 a 4.00.

W tym czasie niedostępne będą wybrane funkcje w GOmobile i GOonline, w tym Express Elixir, płatności BLIK, płatności mobilne za parkingi i bilety, przelew na telefon, płatności internetowe typu PaybyLink i PaybyNet, PayU Express, a także wnioski e-gov, między innymi dotyczące programu 800+.

VeloBank

VeloBank poinformował, że w niedzielę 22 marca, między godziną 0.00 a 8.00, niedostępne będą bankowość internetowa i mobilna.

W komunikacie bank napisał, "z czego nie skorzystasz:

nie zalogujesz się do bankowości elektronicznej,

nie wykonasz przelewu,

nie skorzystasz z BLIKA,

płatności online kartą mogą być utrudnione.

Klienci będą mogli zapłacić kartą w sklepie stacjonarnym oraz wpłacić i wypłacić gotówkę kartą z bankomatu.

Opracował Jan Sowa/kris