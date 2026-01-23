"Przerwa w ubezpieczeniach". Komunikat największego banku w Polsce

PKO BP
PKO BP napisał w komunikacie na swojej stronie: "23-24 stycznia - przerwa w ubezpieczeniach".
Bank poinformował, że "od piątku, 23.01.2026 od godz. 21:00 do soboty, 24.01.2026 do godz. 07:45 w serwisie iPKO oraz aplikacji IKO nie będą dostępne ubezpieczenia: Moje Podróże24, PKO Dom, PKO Moto, Moje Życie24, PKO Życie oraz PKO Ubezpieczenie dziecka".
Największy bank w Polsce wyjaśnił, że "nie będzie można kupić nowego ubezpieczenia oraz sprawdzić już posiadanych produktów oraz zgłosić szkody" i zaapelował: "jeśli możesz, zrób zaplanowane operacje wcześniej".
Santander Bank Polska
Santander Bank Polska również zapowiedział przerwę serwisową w najbliższy weekend. W sobotę między północą a godziną 4.00 niedostępne będą:
- wypłaty kartą z bankomatów Santander,
- wpłaty kartą we wpłatomatach Santander.
W tym czasie karty w bankowości internetowej i mobilnej będą niewidoczne.
Bank przekazał także, że od godz. 23.00 w sobotę do 6.00 w niedzielę klienci nie będą mogli korzystać z usług takich jak:
- aplikacja mobilna,
- bankowość internetowa,
- przelewy zwykłe,
- przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash),
- Płatność w sklepach internetowych (Przelew24),
- Blik,
- Kantor Santander.
Santander wyjaśnił, że częściowo dostępna będzie aplikacja mobilna. "Sprawdzisz stan konta i historię transakcji sprzed przerwy oraz listę zakupionych biletów lub parkingów" - napisano w komunikacie.
Dodano też: "Możesz płacić kartą w sklepie i w internecie. Możesz używać karty w bankomatach innych niż te z naszym logo".
Nest Bank
"24 stycznia (sobota) od godz. 0.30-7.00 nasza bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą całkowicie niedostępne" - podał Nest Bank.
W komunikacie poinformował klientów, że
- "nie zalogujecie się do naszej bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej,
- nie skorzystacie z BLIKA ani Visa Mobile,
- nie będziecie mogli potwierdzić płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej, zapłacić w sklepie internetowym korzystając z linka do płatności ani zmienić limitów płatności w bankowości elektronicznej".
"W tym czasie będziecie mogli płacić kartą płatniczą, także za pomocą Apple Pay, Google Pay i zegarkiem bądź opaską (Fitbit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay) w sklepach stacjonarnych oraz wpłacać i wypłacać gotówkę z bankomatów używając karty płatniczej" - napisał bank.
Czytaj też: Duży bank w Polsce zmienia nazwę
Toyota Bank
Toyota Bank poinformował, że 25 stycznia 2026 roku w godzinach 8.00-16.00 planowane są prace serwisowe w systemach bankowych.
"W tym czasie możesz mieć utrudniony dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej, autoryzacji płatności kartowych, Automatycznego Serwisu Telefonicznego oraz usług tzw. szybkich płatności" - przekazano w komunikacie.
Bank Pocztowy
"W dniu 27.01.2026 r. w godz. 0.00-4.00 mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w działaniu autoryzacji, podczas których nie będzie możliwości wykonywania transakcji kartami płatniczymi" - podał Bank Pocztowy.
Dodał, że "utrudnienia obejmą zarówno transakcje gotówkowe jak i bezgotówkowe, w tym internetowe".
Autorka/Autor: BC/kris
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock