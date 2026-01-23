"Przerwa w ubezpieczeniach". Komunikat największego banku w Polsce

Adam Glapiński o inflacji w Polsce Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PKO BP

PKO BP napisał w komunikacie na swojej stronie: "23-24 stycznia - przerwa w ubezpieczeniach".

Bank poinformował, że "od piątku, 23.01.2026 od godz. 21:00 do soboty, 24.01.2026 do godz. 07:45 w serwisie iPKO oraz aplikacji IKO nie będą dostępne ubezpieczenia: Moje Podróże24, PKO Dom, PKO Moto, Moje Życie24, PKO Życie oraz PKO Ubezpieczenie dziecka".

Największy bank w Polsce wyjaśnił, że "nie będzie można kupić nowego ubezpieczenia oraz sprawdzić już posiadanych produktów oraz zgłosić szkody" i zaapelował: "jeśli możesz, zrób zaplanowane operacje wcześniej".

Santander Bank Polska

Santander Bank Polska również zapowiedział przerwę serwisową w najbliższy weekend. W sobotę między północą a godziną 4.00 niedostępne będą:

wypłaty kartą z bankomatów Santander,

wpłaty kartą we wpłatomatach Santander.

W tym czasie karty w bankowości internetowej i mobilnej będą niewidoczne.

Bank przekazał także, że od godz. 23.00 w sobotę do 6.00 w niedzielę klienci nie będą mogli korzystać z usług takich jak:

aplikacja mobilna,

bankowość internetowa,

przelewy zwykłe,

przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash),

Płatność w sklepach internetowych (Przelew24),

Blik,

Kantor Santander.

Santander wyjaśnił, że częściowo dostępna będzie aplikacja mobilna. "Sprawdzisz stan konta i historię transakcji sprzed przerwy oraz listę zakupionych biletów lub parkingów" - napisano w komunikacie.

Dodano też: "Możesz płacić kartą w sklepie i w internecie. Możesz używać karty w bankomatach innych niż te z naszym logo".

Nest Bank

"24 stycznia (sobota) od godz. 0.30-7.00 nasza bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą całkowicie niedostępne" - podał Nest Bank.

W komunikacie poinformował klientów, że

"nie zalogujecie się do naszej bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej,

nie skorzystacie z BLIKA ani Visa Mobile,

nie będziecie mogli potwierdzić płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej, zapłacić w sklepie internetowym korzystając z linka do płatności ani zmienić limitów płatności w bankowości elektronicznej".

"W tym czasie będziecie mogli płacić kartą płatniczą, także za pomocą Apple Pay, Google Pay i zegarkiem bądź opaską (Fitbit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay) w sklepach stacjonarnych oraz wpłacać i wypłacać gotówkę z bankomatów używając karty płatniczej" - napisał bank.

Czytaj też: Duży bank w Polsce zmienia nazwę

Toyota Bank

Toyota Bank poinformował, że 25 stycznia 2026 roku w godzinach 8.00-16.00 planowane są prace serwisowe w systemach bankowych.

"W tym czasie możesz mieć utrudniony dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej, autoryzacji płatności kartowych, Automatycznego Serwisu Telefonicznego oraz usług tzw. szybkich płatności" - przekazano w komunikacie.

Bank Pocztowy

"W dniu 27.01.2026 r. w godz. 0.00-4.00 mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w działaniu autoryzacji, podczas których nie będzie możliwości wykonywania transakcji kartami płatniczymi" - podał Bank Pocztowy.

Dodał, że "utrudnienia obejmą zarówno transakcje gotówkowe jak i bezgotówkowe, w tym internetowe".

OGLĄDAJ: TVN24 HD