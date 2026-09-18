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Największy bank w Polsce wyłączy w niedzielę część swoich usług. Przerwa potrwa ponad 12 godzin

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Bankomat
Dwaj mężczyźni wysadzili bankomat, pieniędzy nie ukradli
Źródło wideo: Policja Łódzka
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Klienci PKO BP muszą przygotować się na długą przerwę techniczną. W niedzielę przez ponad 12 godzin nie będą działały serwisy internetowe, aplikacje mobilne ani serwis telefoniczny banku. Utrudnienia w dostępie do rachunków na najbliższych dniach czekają też klientów VeloBanku i ING Banku Śląski.

Największy pod względem sumy bilansowej bank w Polsce, PKO Bank Polski, zapowiedział na najbliższy weekend prace techniczne w swoich systemach IT. W efekcie, 20 września od północy do 12.30 w południe nie będą działać serwisy internetowe i aplikacje mobilne banku. Nie będzie można również korzystać z serwisu telefonicznego banku.

PKO BP poinformował, że podczas wspomnianej przerwy mobilną autoryzację transakcji zastąpią kody SMS.

Pomimo prac serwisowych działać będą natomiast karty płatnicze wydane przez PKO BP (z wyjątkiem karty wielowalutowej). Klienci będą mogli płacić nimi w sklepach stacjonarnych i wypłacać pieniądze z bankomatów. Dostępne pozostaną także transakcje z wykorzystaniem kodu BLIK.

Trzy duże banki zapowiadają weekendowe konserwacje swoich systemów
Trzy duże banki zapowiadają weekendowe konserwacje swoich systemów
Źródło zdjęcia: Shutterstock

PKO BP zaapelował do klientów, aby ważne operacje wykonali przed rozpoczęciem prac.

  • Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej - przekazał bank.

VeloBank. Przerwa z piątku na sobotę

Prace techniczne na najbliższy weekend zapowiedział również VeloBank. Rozpoczną się one w piątek, 18 września, o godz. 23.30 i potrwają do soboty 19 września do godz. 8.10.

W tym czasie klienci nie będą mogli zalogować się do bankowości mobilnej ani internetowej. Niedostępne będzie również zlecanie przelewów oraz składanie dyspozycji za pośrednictwem infolinii.

Infolinia będzie działała jedynie w trybie informacyjnym. Klienci będą mogli za jej pośrednictwem zastrzec lub zablokować kartę płatniczą.

Bank zapewnia, że podczas prac nadal będzie można płacić kartą, telefonem, zegarkiem lub opaską w sklepach stacjonarnych. Działać mają również płatności BLIK w sklepach i internecie.

Dostępne pozostaną wpłaty i wypłaty gotówki BLIKIEM, a także wpłaty i wypłaty kartą w bankomatach. Płatności kartą w internecie będzie można potwierdzać ePIN-em.

VeloBank wyjaśnił, że przerwa jest związana z pracami nad bankowością elektroniczną.

ING zapowiada utrudnienia w bankomatach

ING Bank Śląski również zamieścił na swojej stronie informację o planowanych pracach. Z komunikatu wynika, nocą z niedzieli na poniedziałek klienci tej instytucji mogą się spodziewać utrudnień w korzystaniu z bankomatów i wpłatomatów.

Bank nie informuje przy tym o wyłączeniu całej bankowości internetowej lub aplikacji Moje ING. Komunikat dotyczy jedynie urządzeń służących do wpłat i wypłat gotówki.

ING zapowiedział także na 19 września osobną przerwę dotyczącą usługi Makler obsługującej usługi inwestycyjne.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
bankbankowość internetowaBankowość
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