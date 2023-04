Utrudnienia dla klientów największego banku w Polsce. Długa przerwa

czytaj dalej

Ponad 900 funkcjonariuszy jednostek specjalnych policji w czwartek przeszukało ponad 100 obiektów w całych Niemczech oraz na Malcie i w Chorwacji - poinformowały służby we wspólnym komunikacie. Portal dziennika "Bild" podał, że operacja miała związek z firmą bukmacherską Tipster. Do przeszukań doszło między innymi w Bremie i Berlinie, ale główne działania miały miejsce w Kolonii. Operację przeprowadzono w związku z podejrzeniem nielegalnego hazardu i tworzenia organizacji przestępczej. Zatrzymano sześciu mężczyzn w wieku od 34 do 60 lat.