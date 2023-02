Klienci największego banku w Polsce na celowniku oszustów. "Możesz stracić pieniądze"

czytaj dalej

W niedzielę wejdzie w życie unijne embargo na import rosyjskich paliw gotowych. Unimot od prawie roku przygotowuje się do uniezależnienia od produktów z tego kierunku - powiedział wiceprezes spółki Robert Brzozowski. Firma jest czołowym niezależnym importerem paliw do naszego kraju. Brzozowski zaznaczył jednak, że "gdyby nastąpiła panika na rynku, jak miało to miejsce w marcu 2022 roku, podaż może okresowo nie nadążyć za wzmożonym popytem".