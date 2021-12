Największy bank w Polsce ostrzega przed nowym oszustwem. "Możesz stracić dane i pieniądze"

czytaj dalej

Polkomtel, operator sieci Plus musi zapłacić karę za sposób ukształtowania oferty dostępu do internetu przez co klienci nie byli świadomi, że za słuchanie radia on-line lub oglądanie filmów w internecie będą musieli ponosić dodatkowe opłaty. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał decyzję UOKiK z 2019 r. w sprawie spółki Polkomtel i nałożone kary w łącznej wysokości ponad 50 mln zł za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów - poinformował urząd we wtorek. "Zdecydowanie będziemy odwoływać się do sądu wyższej instancji" - odpowiada Polkomtel.