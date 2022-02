Klienci największego banku w Polsce na celowniku oszustów. "Możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem"

Nie należy otwierać załącznika. "Nie otwieraj go, ani nie klikaj w linki w takich wiadomościach – grozi to zainfekowaniem komputera. W efekcie możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem" - wskazali przedstawiciele PKO BP.

Do ostrzeżenia dołączono przykładową wiadomość od oszustów. "Dzień dobry, w załączeniu przesyłamy dokument: Wyciąg okresowy 21/2022 za okres od 2022-02-01 do 2022-02-01. Z pozdrowieniami PKO Bank Polski" - czytamy w treści e-maila (pisownia oryginalna).

Ostrzeżenia przed oszustami

To niejedyny bank, który w ostatnich dniach opublikował ostrzeżenie przed oszustami. ING Bank Śląski informował o tym, że cyberprzestępcy wysyłają SMS-y o rzekomej próbie włamania się do konta bankowego. Wcześniej Santander Bank Polska ostrzegał , że oszuści rozsyłali wiadomości w mediach społecznościowych i podszywali się pod bank. Przestępcy zachęcali do inwestycji, która miała rzekomo dać wysoki zarobek.

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z ofensywą oszustów. Potwierdzają to dane. Z ostatniego raportu Narodowego Banku Polskiego wynika, że w trzecim kwartale 2021 roku odnotowano 7709 oszustw przy użyciu polecenia przelewu, co oznacza wzrost w stosunku do drugiego kwartału o 53,6 procent. Chodzi o sytuację nieuprawnionego dostępu do konta i wykonywanie przelewów przez oszustów na przykład po zainfekowaniu komputera złośliwym oprogramowaniem lub wyłudzeniu od klienta danych do logowania.