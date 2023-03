Największy bank w Polsce ostrzega przed oszustami. "Możesz stracić pieniądze"

PKO BP opublikował ostrzeżenie przed oszustami, którzy próbują wyłudzić dane klientów. Cyberprzestępcy publikują na portalach społecznościowych reklamy zachęcające do inwestowania w PKOCoin. "To oszustwo" - podkreślił bank.

"Oszuści publikują na portalach społecznościowych reklamy gwarantujące wysokie zyski w krótkim czasie i zachęcające do inwestowania w PKOCoin. Uwaga to oszustwo! Możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem" - ostrzegł PKO BP na Twitterze.

PKOCoin - PKO BP ostrzega przed fałszywymi inwestycjami

"Wszystko zaczyna się od fałszywej reklamy umieszczonej na portalach społecznościowych, która zachęca do inwestycji w nowy produkt PKOBP - PKOCoin" - opisano. Przy czym "link w reklamie prowadzi do fałszywej strony (phishingowej)".

"Należy zwrócić uwagę na błędy stylistyczne"

"Po zalogowaniu do platformy sprzedażowej mamy możliwość zaimportowania zdjęcia swojego dowodu osobistego (awers i rewers), jak również zdjęcia karty kredytowej (awers i rewers). Na stronie dostępny jest czat" - to kolejny krok opisany przez bank.

"Podsumowując, powinniśmy zachować czujność oraz zdrowy rozsądek w przypadku ofert inwestycyjnych gwarantujących wysokie zyski. Po wpłacie pierwszych środków oszuści, wykorzystując socjotechnikę, nakłaniają ofiarę do kolejnych wpłat. W dalszych etapach ofiara może być proszona o zainstalowanie aplikacji do 'obsługi zdalnej', która w rzeczywistości pozwala przestępcom na dostęp do urządzenia klienta i przechwytywanie jego danych dostępowych do bankowości elektronicznej" - ostrzegł PKO BP.