Największy polski bank ostrzega przed oszustami. Ryzyko utraty "kontroli nad kontem bankowym"

Przestępcy rozsyłają fałszywe maile udające powiadomienia banku, na przykład alerty o logowaniu do iPKO lub nowej wiadomości w serwisie internetowym - ostrzega kolejny raz w ostatnim czasie PKO BP. Jak informuje bank, wiadomości zawierają informację o aktualizacji zabezpieczeń, uruchomieniu spersonalizowanych zabezpieczeń lub o logowaniu z nierozpoznanego urządzenia. Kliknięcie w zawarty w nich link może spowodować utratę danych, kontroli nad kontem bankowym lub komputerem, czy smartfonem.

Jak podaje bank, w wiadomościach zawsze znajduje się link zachęcający do zalogowania się do iPKO - "Sprawdź aktywność" lub "Kliknij tutaj". "Prosimy nie klikać w link, nie odpowiadać na wiadomość i natychmiast ją usunąć" - apeluje bank.

Autor:"Zachowaj ostrożność i ograniczone zaufanie do wiadomości od nieznanych nadawców, w których znajduje się prośba o skorzystanie z linku – nie reaguj na nie, nie klikaj w linki, nie ujawniaj swoich danych" - czytamy w komunikacie banku.

Autor:"Logując się do serwisu internetowego banku, zawsze wprowadzaj adres strony ręcznie – nie korzystaj z linków! Sprawdzaj poprawność adresu strony w przeglądarce internetowej (poprawny adres to ipko.pl) oraz obrazka bezpieczeństwa. Przed potwierdzeniem operacji zlecanej w serwisie iPKO kodem SMS przeczytaj dokładnie treść otrzymanego SMS-a, żeby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji(zwróć uwagę na rodzaj dyspozycji, poprawność numeru konta odbiorcy, kwotę przelewu)" - zaleca bank.