Ważny komunikat największego banku w Polsce. "Chwilowe utrudnienia"

W 500 urzędach zapłacimy kartą płatniczą
Barbrich o limitach wypłat na kartach bankomatowych
Źródło: TVN24
PKO BP, ING Bank Śląski, mBank i Credit Agricole - te instytucje finansowe zapowiedziały prace serwisowe w najbliższych dniach. Klienci banków mogą mieć problemy w dostępie do niektórych usług.

PKO BP

Bank zapowiedział prace serwisowe w najbliższy poniedziałek 17 listopada w godz. 00:30-04:00. Bank informuje, że klienci mogą mieć problemy z kartami.

W komunikacie PKO Bank Polski napisał: "Potrzebujemy czasu na prace techniczne, dlatego w poniedziałek, 17 listopada 2025 r., w godzinach 00:30-04:00 mogą występować chwilowe utrudnienia w:

  • płatnościach kartami;
  • wypłacie gotówki z bankomatów innych niż PKO Banku Polskiego;
  • wpłacie i wypłacie kartą oraz BLIKIEM w bankomatach i wpłatomatach PKO Banku Polskiego;
  • nadawaniu PIN-u oraz aktywacji karty w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO;
  • weryfikacji PIN-em przy płatnościach kartą w sieci (3DS);
  • dodawaniu kart w Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPAY, Xiaomi Pay".

Największy bank w Polsce wyjaśnił, że "utrudnienia nie dotyczą pozostałych funkcji serwisu internetowego iPKO i aplikacji IKO oraz serwisu telefonicznego iPKO".

"Jeśli możesz, zrób zaplanowane operacje wcześniej" - napisał PKO BP w komunikacie.

shutterstock_2133073563
Seria awarii, kłopoty klientów. "To nie były przypadkowe ciosy"
Natalia Szostak
shutterstock_2577151519
"Zaginione" testamenty, rodzinne konflikty i zaskakujące decyzje
Maja Piotrowska
tlum ulica shutterstock_565189495
Cena ostro w górę. "Zyskuje, kiedy ludzie się boją"
Rynki

ING Bank Śląski

"W sobotę 15 listopada, od godziny 8:00 do 16:00, moduł Makler w Moim ING będzie niedostępny. W tym czasie będziemy prowadzić prace technologiczno-serwisowe" - przekazano w komunikacie.

Bank podał także w oddzielnym komunikacie, że "w nocy z 23 na 24 listopada w godzinach 00:01 - 03:00 planowane są prace serwisowe" i zapowiedział możliwe "utrudnienia w korzystaniu z wpłatomatów i bankomatów".

"W związku z tym mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash. Transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line" - czytamy w komunikacie.

mBank

"Ze względu na zaplanowane prace rozwojowe 18 listopada (wtorek) w godzinach 22.00-02.00, nie zalogujesz się do serwisu transakcyjnego eMakler" - poinformował mBank.

Dodał, że "aplikacja mBank Giełda będzie w tym czasie dostępna".

Credit Agricole

Bank przekazał w komunikacie, że w nocy z soboty na niedzielę (15/16.11) od 00:00-06:30 nastąpi przerwa w dostępie do niektórych usług.

Credit Agricole podał, że nie będą dostępne:

  • aplikacja mobilna,
  • CA24 eBank,
  • Strefa Biznesu,
  • Przelew Online oraz BLIK.

"W tym czasie nie dostaniesz też powiadomień SMS o wykonanej transakcji kartą. Na naszej infolinii wyłącznie zastrzeżesz kartę. Wpłaconą gotówkę we wpłatomacie zaksięgujemy po zakończeniu przerwy. Jeśli w serwisie CA24 eBank lub CA24 Mobile czeka na Ciebie niepodpisana umowa, zatwierdź ją przed planowaną niedostępnością" - napisano w komunikacie.

"Jeśli planujesz przelewy, zrób je wcześniej" - zaapelował do klientów bank.

Dodał, że "karty płatnicze w sklepach i punktach usługowych oraz przy wypłacie z bankomatów będą działać normalnie". "Jednak na wszelki wypadek miej przy sobie gotówkę" - napisał.

"W kolejny weekend, z piątku na sobotę (22.11) będziemy również serwisować nasz kantor. Między 3:00 a 9:00 mogą występować chwilowe utrudnienia. Wszystkich, którzy planują w najbliższym czasie wymienić walutę, prosimy, aby zrobili to przed planowaną niedostępnością lub po jej zakończeniu" - poinformował bank.

Największe banki w Polsce

Największym bankiem w Polsce jest PKO BP. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.

Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.

Czytaj także: Duże zmiany dla klientów największego banku w Polsce

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

bank
