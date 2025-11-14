Ważny komunikat największego banku w Polsce. "Chwilowe utrudnienia"

Barbrich o limitach wypłat na kartach bankomatowych Źródło: TVN24

PKO BP

Bank zapowiedział prace serwisowe w najbliższy poniedziałek 17 listopada w godz. 00:30-04:00. Bank informuje, że klienci mogą mieć problemy z kartami.

W komunikacie PKO Bank Polski napisał: "Potrzebujemy czasu na prace techniczne, dlatego w poniedziałek, 17 listopada 2025 r., w godzinach 00:30-04:00 mogą występować chwilowe utrudnienia w:

płatnościach kartami;

wypłacie gotówki z bankomatów innych niż PKO Banku Polskiego;

wpłacie i wypłacie kartą oraz BLIKIEM w bankomatach i wpłatomatach PKO Banku Polskiego;

nadawaniu PIN-u oraz aktywacji karty w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO;

weryfikacji PIN-em przy płatnościach kartą w sieci (3DS);

dodawaniu kart w Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPAY, Xiaomi Pay".

Największy bank w Polsce wyjaśnił, że "utrudnienia nie dotyczą pozostałych funkcji serwisu internetowego iPKO i aplikacji IKO oraz serwisu telefonicznego iPKO".

"Jeśli możesz, zrób zaplanowane operacje wcześniej" - napisał PKO BP w komunikacie.

ING Bank Śląski

"W sobotę 15 listopada, od godziny 8:00 do 16:00, moduł Makler w Moim ING będzie niedostępny. W tym czasie będziemy prowadzić prace technologiczno-serwisowe" - przekazano w komunikacie.

Bank podał także w oddzielnym komunikacie, że "w nocy z 23 na 24 listopada w godzinach 00:01 - 03:00 planowane są prace serwisowe" i zapowiedział możliwe "utrudnienia w korzystaniu z wpłatomatów i bankomatów".

"W związku z tym mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash. Transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line" - czytamy w komunikacie.

mBank

"Ze względu na zaplanowane prace rozwojowe 18 listopada (wtorek) w godzinach 22.00-02.00, nie zalogujesz się do serwisu transakcyjnego eMakler" - poinformował mBank.

Dodał, że "aplikacja mBank Giełda będzie w tym czasie dostępna".

Credit Agricole

Bank przekazał w komunikacie, że w nocy z soboty na niedzielę (15/16.11) od 00:00-06:30 nastąpi przerwa w dostępie do niektórych usług.

Credit Agricole podał, że nie będą dostępne:

aplikacja mobilna,

CA24 eBank,

Strefa Biznesu,

Przelew Online oraz BLIK.

"W tym czasie nie dostaniesz też powiadomień SMS o wykonanej transakcji kartą. Na naszej infolinii wyłącznie zastrzeżesz kartę. Wpłaconą gotówkę we wpłatomacie zaksięgujemy po zakończeniu przerwy. Jeśli w serwisie CA24 eBank lub CA24 Mobile czeka na Ciebie niepodpisana umowa, zatwierdź ją przed planowaną niedostępnością" - napisano w komunikacie.

"Jeśli planujesz przelewy, zrób je wcześniej" - zaapelował do klientów bank.

Dodał, że "karty płatnicze w sklepach i punktach usługowych oraz przy wypłacie z bankomatów będą działać normalnie". "Jednak na wszelki wypadek miej przy sobie gotówkę" - napisał.

"W kolejny weekend, z piątku na sobotę (22.11) będziemy również serwisować nasz kantor. Między 3:00 a 9:00 mogą występować chwilowe utrudnienia. Wszystkich, którzy planują w najbliższym czasie wymienić walutę, prosimy, aby zrobili to przed planowaną niedostępnością lub po jej zakończeniu" - poinformował bank.

Największe banki w Polsce

Największym bankiem w Polsce jest PKO BP. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.

Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.

