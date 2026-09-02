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Zmiany dla kredytobiorców. Największy bank będzie pionierem

|
PKO BP
Andrzej Domański o filarach budżetu na 2027 rok
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: media.pkobp.pl
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Od 3 września PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny będą oferowały nowe kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu opartym na wskaźniku POLSTR zamiast na stosowanym dotychczas WIBOR - przekazał bank. Jak dodał w oświadczeniu dla redakcji tvn24.pl, zmiana "jest częścią reformy wskaźników referencyjnych". Największy pożyczkodawca bankowy w Polsce jako pierwszy wdraża to rozwiązanie.

Wskaźniki referencyjne są wykorzystywane np. w kredytach mieszkaniowych. W Polsce szeroko stosowany jest wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate), który zastępowany jest przez nowy wskaźnik - POLSTR (Polish Short Term Rate). Od stycznia 2027 roku banki nie powinny już udzielać kredytów opartych na wskaźniku WIBOR.

Oświadczenie banku

PKO Bank Polski poinformował we wtorek, że jako pierwszy będzie oferował nowe kredyty hipoteczne oparte na POLSTR. Jak przekazał w komunikacie, "zmiana obejmie nową sprzedaż kredytów hipotecznych i stanowi kolejny etap realizacji reformy wskaźników referencyjnych stopy procentowej na polskim rynku finansowym".

"Wdrożenie POLSTR jest częścią reformy wskaźników referencyjnych. Od 3 września 2026 r. PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny będą oferować nowe kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu oparte na wskaźniku POLSTR 1M Stopa Składana" - podał bank w oświadczeniu dla tvn24.pl.

Jak dodano, "wdrożenie wymagało dostosowania procesów, systemów i oferty banku do wykorzystania nowego wskaźnika, tak aby od 3 września możliwe było płynne oferowanie nowych kredytów hipotecznych (...)".

Likwidacja wskaźnika WIBOR

Komisja Nadzoru Finansowego w ubiegłym tygodniu informowała, że uznała POLSTR jako istotny wskaźnik referencyjny. Łączna skala stosowania tego wskaźnika na polskim rynku przekroczyła 18,5 mld euro.

Administrator wskaźników referencyjnych GPW Benchmark rozpoczął od 18 maja tego roku uporządkowaną likwidację wskaźnika referencyjnego WIBOR. Ostatnim dniem opracowywania oraz publikacji tego wskaźnika będzie 31 grudnia 2036 r. i za dzień jego uporządkowanej likwidacji przyjmuje się 1 stycznia 2037 r.

>>> Likwidacja WIBOR i WIBID. KNF komentuje wygaszanie wskaźników

Z kolei zgodnie z tzw. mapą drogową opracowaną przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych od 1 stycznia 2027 r. nie powinno być już nowych umów opartych na wskaźniku WIBOR.

WIBOR co do zasady opiera się na realnych transakcjach, choć nie tylko. Jego częścią są też tzw. kwotowania wiążące i modelowe, czyli stawki, po jakich banki biorące udział w wyznaczaniu wskaźnika byłyby gotowe złożyć oraz przyjąć depozyt od innego uczestnika tego procesu lub na rynku bazowym. Zastępujący go POLSTR ma być oparty wyłącznie na realnych transakcjach na rynku międzybankowym - depozytach overnight, czyli krótkoterminowych depozytach na jedną noc.

PKO BP to największy w Polsce bank uniwersalny, ma ponad 12 mln klientów. Skarb Państwa posiada 29,43 proc. akcji banku. W 2025 r. grupa kapitałowa banku wypracowała rekordowe 10 mld 682 mln zł zysku netto. Sam bank miał zysk netto przekraczający 10,2 mld zł. W I półroczu br. odnotował 5,29 mld zł zysku netto.

Źródło: PAP
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Tagi:
WIBORPKO BPBankowośćkredyt hipoteczny
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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