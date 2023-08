PKO BP może przejąć inny bank w Polsce

PKO BP w 2022 roku informował, że rozważa odkupienie od Poczty Polskiej pakietu 75 proc. minus 10 akcji Banku Pocztowego. Już teraz PKO BP jest akcjonariuszem mniejszościowym - posiada 25 proc. plus dziesięć akcji banku.

- Podtrzymujemy gotowość dokapitalizowania Banku Pocztowego, zgodnie z naszymi udziałami w tym banku (...) co do samej transakcji (...) to decyzję podejmiemy pewnie lada chwila - powiedział w czwartek Dariusz Szwed, wiceprezes PKO BP kierujący pracami zarządu.