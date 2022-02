Utrudnienia dla klientów. Największy bank na liście

czytaj dalej

Złożyliśmy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zawiadomienie o możliwym naruszeniu interesu konsumentów przez Tauron - przekazała Fundacja Frank Bold. Chodzi o wiadomości, które według fundacji "dezinformowały klientów spółki co do przyczyn wzrostu ceny energii elektrycznej". Jak poinformowała TVN24 Biznes fundacja, analizowane są "możliwe kroki prawne" także w odniesieniu do innych spółek energetycznych, takich jak PGE czy Enea. Tauron przekonuje, że o sposobie poinformowania klientów o głównych czynnikach kształtujących ceny energii elektrycznej w Polsce zdecydowało rządowe rozporządzenie.