Weekendowe utrudnienia. Na liście największy bank w Polsce

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz możliwe problemy z płatnościami kartami. To utrudnienia, które w najbliższy weekend czekają klientów kilku banków.

PKO BP

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę, od 0.00 do 5.30, klienci mogą mieć ograniczony dostęp do: wpłatomatów (w tym wpłat realizowanych przez BLIK), składania wniosków w Moim ING i na stronie internetowej ing.pl, systemu ING Business – utrudnienia w obsłudze funkcji kartowych oraz procesów ecustody.

To jednak nie koniec. W nocy z niedzieli na poniedziałek, w trakcie prac serwisowych od 0.00 do 3.00, "mogą występować chwilowe przerwy w realizacji transakcji wpłat i wypłat w bankomatach sieci Planet Cash/ING".

BNP Paribas

Z kolei bank BNP Paribas przygotowuje się do wyłączenia systemu bankowości internetowej Pl@net. "Klienci indywidualni banku będą obsługiwani w jednym systemie bankowości internetowej - GOonline. BiznesPl@net pozostanie bez zmian jako system do obsługi Klientów firmowych" - poinformowano w komunikacie. W związku z pracami serwisowymi związanymi z tą zmianą nastąpi jednak przerwa w dostępie do niektórych systemów i usług.

W piątek od godziny 20.30 do soboty do godziny 12.00 niedostępna będzie bankowość internetowa BiznesPl@net. Aplikacje GOonline Biznes oraz MobileBiznes Pl@net mają działać bez zmian. Ponadto w piątek od godziny 21.00 do godziny 12.00 w sobotę niedostępne będą płatności w sklepach internetowych oraz Blik. W sobotę od godziny 2.30 do 12.00 klienci nie będą mieli dostępu do bankowości internetowej GOonline i aplikacji GOmobile.