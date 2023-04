Wiemy, kto pokieruje największym bankiem w Polsce

Rada nadzorcza PKO BP powołała Dariusza Szweda na stanowisko wiceprezesa banku i jednocześnie powołała go na stanowisko prezesa zarządu pod warunkiem wyrażenia zgody przez KNF oraz z dniem wydania zgody. Do czasu jej wydania rada nadzorcza powierzyła Dariuszowi Szwedowi kierowanie pracami zarządu - poinformował bank w komunikacie.

Paweł Gruza bez decyzji KNF

Gruza w sierpniu 2022 roku został powołany na stanowisko prezesa PKO BP. Miał zostać szefem tego banku po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Mimo że od złożenia wniosku minęło ponad pół roku, to takiej zgody do tej pory nie otrzymał.

Jak wyjaśniał, "Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje kolegialne decyzje ws. wyrażenia bądź niewyrażenia zgody na powołanie na stanowisko prezesa zarządu banku w drodze głosowania". "Decyzje takie są przekazywane do publicznej wiadomości za pomocą oficjalnych komunikatów KNF. Do czasu podjęcia takiej decyzji przez KNF, Urząd KNF nie jest uprawniony do komentowania ani do przekazywania informacji na temat toczących się postępowań administracyjnych w tym zakresie" - dodał Barszczewski, odnosząc się do sprawy Pawła Gruzy.