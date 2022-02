Klienci największego banku w Polsce na celowniku oszustów. Ostrzeżenie przed "niebezpieczną kampanią"

Zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod PKO BP. Cyberprzestępcy wysyłają wiadomości e-mail, w których zachęcają do aktywacji rzekomej usługi bezpieczeństwa.

CSIRT KNF w czwartkowym wpisie na Twitterze ostrzega "przed niebezpieczną kampanią wymierzoną w klientów PKOBP". "W fałszywych wiadomościach e-mail oszuści zachęcają do aktywacji usługi bezpieczeństwa. Wprowadzone na stronie hasła trafiają automatycznie do oszustów. Bądźcie ostrożni!" - czytamy.

Do wpisu dołączono przykładową treść e-maila od oszustów. "Nasz system rozpoznaje, że nie aktywowałeś jeszcze naszej nowej usługi bezpieczeństwa Pkobp IKO, dzięki czemu możesz łatwo zarządzać swoim kontem PKOBP" - czytamy w wiadomości (pisownia oryginalna). Odbiorca jest zachęcany do skorzystania z rzekomego "nowego bezpłatnego ubezpieczenia". Do wiadomości jest dołączony link do rzekomej aktywacji aplikacji.

Banki ostrzegają przed oszustami

Na początku lutego br. przed oszustami ostrzegał ten sam bank. PKO BP informował wówczas, że przestępcy rozsyłają e-maile zawierające w tytule "Wyciąg okresowy". "Z wyglądu przypominają one wiadomość z banku oraz mają załącznik z rozszerzeniem .rar, który zawiera złośliwe oprogramowanie" - mogliśmy przeczytać.

Ale to nie jest jedyny bank, który w ostatnim czasie opublikował ostrzeżenie przed oszustami. ING Bank Śląski informował o tym, że cyberprzestępcy wysyłają SMS-y o rzekomej próbie włamania do konta bankowego. Wcześniej Santander Bank Polska ostrzegał, że oszuści rozsyłali wiadomości w mediach społecznościowych i podszywali się pod bank. Przestępcy zachęcali do inwestycji, która miała rzekomo dać wysoki zarobek. Pojawiło się też nowe oszustwo "na Blika".

Większą aktywność oszustów potwierdzają dane. Z raportu Narodowego Banku Polskiego wynika, że w trzecim kwartale 2021 roku odnotowano 7709 oszustw przy użyciu polecenia przelewu, co oznacza wzrost w stosunku do drugiego kwartału o 53,6 procent. Chodzi o sytuację nieuprawnionego dostępu do konta i wykonywanie przelewów przez oszustów na przykład po zainfekowaniu komputera złośliwym oprogramowaniem lub wyłudzeniu od klienta danych do logowania.

Łączna kwota oszukańczych poleceń przelewu wyniosła tylko w trzecim kwartale blisko 32 mln zł.

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes