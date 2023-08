Utrudnienia dla klientów. Banki ostrzegają

PKO BP, Bank Pekao, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, BNP Paribas, Nest Bank, Bank BPS, VeloBank, Bank Pocztowy - to banki, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci muszą przygotować się na utrudnienia. Część osób może mieć problemy z płatnościami kartą.

PKO BP

Prace serwisowe w najbliższych dniach zaplanował bank PKO BP. "Od godz. 23.00 18.08.2023 r. do godz. 03.00 19.08.2023 r. strona www.pkobp.pl będzie niedostępna" - czytamy w komunikacie banku.

Dodano, że prace serwisowe nie zmienią strony logowania do serwisu iPKO. "Loguj się tak, jak dotychczas" - instruuje bank.

Bank Pekao

Przerwę techniczną zapowiedział także drugi największy bank w Polsce, Bank Pekao. Klienci muszą przygotować się na utrudnienia w poniedziałek 21 sierpnia w godzinach od 1.00 do 4.00 nad ranem.

W tym czasie nie będzie można zalogować się do serwisu Pekao24 i aplikacji PeoPay, nie będzie można skorzystać z platformy eTrader Pekao oraz z karty debetowej i bankomatu naszego banku oraz BLIKA.

Santander Bank Polska

Santander Bank Polska zapowiedział natomiast przerwę w nocy z piątku na sobotę. Niektóre usługi banku nie będą działać od 23.00 do 6.00 rano. Nie będą działać: bankowość internetowa, aplikacja mobilną, przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Bluecash), płatność w sklepach internetowych (Przelew24) oraz Kantor Santander.

"Jeśli musisz wysłać pilny przelew, zrób to przed zaplanowaną przerwą. W razie potrzeby możesz też wypłacić dodatkową gotówkę z bankomatu" - czytamy.

ING Bank Śląski

"W nocy z 20 na 21 sierpnia w godzinach 0.00 - 0.30 mogą wystąpić problemy z realizacji wpłat i wypłat w urządzeniach sieci ING i Planet Cash. Transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line" - informuje ING.

mBank

Przerwa techniczna w mBanku została natomiast zaplanowana na sobotę 19 sierpnia. "Ze względu na zaplanowane prace techniczne 19 sierpnia (sobota) w godzinach 09.00 - 14.00 nie zalogujesz się do maklerskiej aplikacji mBank Giełda" - podaje bank. Dodano, że systemy transakcyjne eMakler i mInwestor będą w tym czasie dostępne.

BNP Paribas

W niedzielę 20 sierpnia od godziny 6.00 do godziny 7.00 nie będzie działać bankowość internetowa GOonline i aplikacja mobilna GOmobile

Nest Bank

W niedzielę 20 sierpnia od godziny 00.30 do 5.00 bankowość internetowa i aplikacja mobilna Nest Banku będą całkowicie niedostępne.

Oznacza to, że nie będzie można: - zalogować się do bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej, - skorzystać z BLIKA ani Visa Mobile, - potwierdzić płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej, - zapłacić w sklepie internetowym korzystając z linka do płatności ani zmienić limitów płatności w bankowości elektronicznej.