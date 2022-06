Duże banki ostrzegają przed utrudnieniami. "Prosimy wszystkie ważne transakcje wykonać wcześniej"

PKO BP, Bank Pekao, ING Bank Śląski, mBank, Getin Bank, Credit Agricole, Nest Bank i Toyota Bank - to banki, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci muszą przygotować się na utrudnienia w dostępie do usług. Niedostępne będą między innymi bankowość internetowa i mobilna. W niektórych przypadkach mogą też wystąpić utrudnienia w płaceniu kartą.

PKO BP

Bank Pekao

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 0.00 do 1.00 mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji wpłat kartą w urządzeniach sieci ING/ Planet Cash. Z kolei od 0.30 do 4.30 niedostępne będą przelewy Express Elixir i przelewy na telefon Blik. "W tym czasie możesz skorzystać z przelewów BlueCash" - poinformował ING Bank Śląski.

mBank

Getin Bank

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 23.50 do 6.00, nie będzie można zalogować się do bankowości mobilnej i internetowej.

Credit Agricole

Nest Bank

W sobotę od godziny 7.00 do północy bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą działać tylko w trybie przyjmowania zleceń. "Oznacza to, że będziecie mogli zalogować się do bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej, sprawdzić stan konta i zlecić przelew do realizacji po zakończeniu niedostępności" - przekazał bank. W tym czasie nie będzie można m.in. skorzystać z Blika, przelewów natychmiastowych, czy zapłacić zapłacić w sklepie internetowym korzystając z linka do płatności.