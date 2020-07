Weekendowe utrudnienia w dziesięciu bankach. Oto lista

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej, przelewów Blik oraz problemy w realizacji wypłat z bankomatów. To utrudnienia, na które w najbliższych dniach muszą przygotować się klienci kilku banków.

PKO BP

Na utrudnienia muszą się przygotować klienci największego banku w Polsce. W nocy z soboty na niedzielę, od godz. 2.30 do godz. 4.00, nie będzie można korzystać z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes oraz płacić w sklepach internetowych za pomocą usługi "Płacę z iPKO".

"W czasie przerwy działanie aplikacji IKO zostanie ograniczone do realizacji wypłat z bankomatów, płatności w sklepach stacjonarnych oraz realizacji płatności w sklepach internetowych za pomocą BLIK" - poinformowano w komunikacie.

Bank Pekao

Bank Pekao poinformował w komunikacie, że w piątek od godz. 21.00 do niedzieli do godz. 5.00 w godzinach nocnych mogą wystąpić przerwy w korzystaniu z serwisów Pekao24, aplikacji PeoPay i usług maklerskich.

ING Bank Śląski

W nocy z niedzieli na poniedziałek, od godz. 22.30 do godz. 1.00, ING Bank Śląski zaplanował prace serwisowe urządzeń ING/Planet Cash.

"W trakcie prac serwisowych mogą występować chwilowe przerwy w działaniu bankomatów i wpłatomatów naszych oraz sieci Planet Cash. Dodatkowo między 0.00 do 1.00 możesz mieć ograniczoną możliwość wpłat gotówki. Transakcje na wrzutniach będą w tym czasie możliwe, jednak zaksięgujemy je w poniedziałek 27 lipca do godz. 12.00" - czytamy w komunikacie.

mBank

BNP Paribas

W piątek od godz. 21.00 do soboty do godz. 3.00 systemy bankowości internetowej BiznesPl@net oraz GOmobile Biznes, Mobile BiznesPl@net będą niedostępne ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

Jednocześnie przedstawiciele BNP Paribas zapewnili, że "operacje kartowe i dostęp do bankomatów będą przebiegać bez zakłóceń".

Bank Millennium

Bank Millennium poinformował, że z powodu prac serwisowych prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową w nocy z soboty na niedzielę od godz. 0.30 do godz. 3.30 niedostępne będą: przelewy Blik na telefon oraz przelewy natychmiastowe (Express Elixir).

Alior Bank

W sobotę od godz. 23.00 do godz. 8.00 w niedzielę system bankowości internetowej będzie niedostępny ze względu na prowadzone prace serwisowe.

Getin Bank

Z soboty na niedzielę, od godz. 23.50 do godz. 1.00, będą prowadzone prace techniczne w Getin Banku. W tym czasie nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i bankowości mobilnej.

Nest Bank

W nocy z soboty na niedzielę, od godz. 21.00 do godz. 3.30, wystąpią czasowe utrudnienia w dostępie do konta. Jak poinformował Nest Bank, bankowość internetowa i aplikacja mobilna działać będą w trybie przyjmowania zleceń, co oznacza, że na przykład zlecenia przelewu zostaną zapisane w systemie, ale zrealizowane dopiero po zakończeniu prac.